Most nem az a „Viking” jelent meg a Balaton északi partján, amiről a hírek szóltak, hanem egy skandináv ország állampolgára garázdálkodott Szigligeten – írja a közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
A templomudvarban zaklatta az embereket és tört-zúzott a balatoni viking + videó
Volt egy kis riadalom.
November 9-én értesítették a rendőrséget arról, hogy Szigligeten egy agresszív férfi háborgatja a templomudvaron tartózkodókat. A 38 éves külföldi férfi megrongált több virágládát, egy padot, és összetörte a templomajtóra akasztott táblát is – részletezik.
A járőrök az elkövetőt a közelben elfogták, előállították, és – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták. Ellene rongálás és garázdaság miatt indult eljárás.
