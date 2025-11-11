Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

rendőrségVeszprémSzigligetenbalatoni

A templomudvarban zaklatta az embereket és tört-zúzott a balatoni viking + videó

Volt egy kis riadalom.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 15:16
templom,kereszt
illusztráció Forrás: Pexels
Most nem az a „Viking” jelent meg a Balaton északi partján, amiről a hírek szóltak, hanem egy skandináv ország állampolgára garázdálkodott Szigligeten – írja a közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

November 9-én értesítették a rendőrséget arról, hogy Szigligeten egy agresszív férfi háborgatja a templomudvaron tartózkodókat. A 38 éves külföldi férfi megrongált több virágládát, egy padot, és összetörte a templomajtóra akasztott táblát is – részletezik. 

A járőrök az elkövetőt a közelben elfogták, előállították, és – őrizetbe vétele mellett – kihallgatták. Ellene rongálás és garázdaság miatt indult eljárás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

