Egy fogvatartott végbeléből került elő egy mobiltelefon és az annak töltéséhez használható kábel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A szirmabesenyői objektumban a látogatófogadás végén, a fogvatartott édesanyja adta át a mobiltelefont egy imitált ölelés közben – adta hírül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.
Nem a zsebében csempészte be a telefont és a töltőt a borsodi börtönbe a fogvatartott
De rímel rá.
A fogvatartott a tiltott tárgyat előbb a zsebébe, majd a végbelébe rejtette el. A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére. Az eset miatt a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, amellyel elveszítheti eddig szerzett kedvezményeit és a személyes érintkezés lehetőségét biztosító látogatási jogát. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt.
További Belföld híreink
Felelevenítik, hogy korábban éles kritikát kapott a büntetés-végrehajtási szervezet azért, hogy bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága és rendje érdekében korlátozták a személyes érintkezést a látogatófogadások során. Hozzáfűzik, ez az eset is rávilágít arra, hogy ezek az intézkedések szakmailag indokoltak.
Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy látogatáskor a szabályok megszegése – különösen tiltott tárgyak, például mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációs eszköz bejuttatása – súlyos biztonsági kockázatot jelent.
További Belföld híreink
A családi látogatások célja, hogy a fogvatartottak bensőségesebb kapcsolatot tarthassanak hozzátartozóikkal, ez azonban csak a szabályok betartása mellett lehetséges. Az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben a büntetés-végrehajtási szervezet minden esetben következetesen és szigorúan lép fel.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kevesebbet fog ülni a luxuskedvelő zalai ál-Jézus
Követőit arra buzdította, hogy különböző összegekkel támogassák, a pénzt pedig saját luxuséletvitelének finanszírozására fordította.
Menczer Tamás felszólította Magyar Péter, hogy szóljon Zeleszkijnek, hogy ne robbantson + videó
A Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.
Videójátékba illő autólopás törént Pest vármegyében + fotó
Elképesztő történetről számoltak be a rendőrök.
Brüsszel azon siránkozik, hogy a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek + videó
Szentkirályi Alexandra szerint a háborús hálózat minden nap azon dolgozik, hogy bábkormányt ültessen a magyarok nyakába.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kevesebbet fog ülni a luxuskedvelő zalai ál-Jézus
Követőit arra buzdította, hogy különböző összegekkel támogassák, a pénzt pedig saját luxuséletvitelének finanszírozására fordította.
Menczer Tamás felszólította Magyar Péter, hogy szóljon Zeleszkijnek, hogy ne robbantson + videó
A Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.
Videójátékba illő autólopás törént Pest vármegyében + fotó
Elképesztő történetről számoltak be a rendőrök.
Brüsszel azon siránkozik, hogy a magyar emberek továbbra is olcsón fűthetnek + videó
Szentkirályi Alexandra szerint a háborús hálózat minden nap azon dolgozik, hogy bábkormányt ültessen a magyarok nyakába.