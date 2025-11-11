Nem a zsebében csempészte be a telefont és a töltőt a borsodi börtönbe a fogvatartott

Felelevenítik, hogy korábban éles kritikát kapott a büntetés-végrehajtási szervezet azért, hogy bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága és rendje érdekében korlátozták a személyes érintkezést a látogatófogadások során. Hozzáfűzik, ez az eset is rávilágít arra, hogy ezek az intézkedések szakmailag indokoltak.

Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy látogatáskor a szabályok megszegése – különösen tiltott tárgyak, például mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációs eszköz bejuttatása – súlyos biztonsági kockázatot jelent.