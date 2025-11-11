Éppen járőrszolgálatot láttak el a hét első napján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – írja a rendőrségi portál. Kora délután a 61-es főúton haladtak Dombóvár irányából Nagykónyi irányába, amikor a 80-as kilométerszelvényben egy szemből érkező autós durván átlépte a megengedett legnagyobb sebességet.
Elkapták a szupergyorshajtót a rendőrök, különös kifogással állt elő + fotó
Mindez 312 ezer forintos bírságot ért.
A rendőrök mérése szerint 189 km/órás sebességgel haladt a sofőr.
A sietős autóst megállították, aki elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy a szakaszon megengedett kilencvenet jócskán túllépte. A figyelmetlenség 312 ezer forintos közigazgatási bírságot ért és nyolc közlekedési előéleti büntetőpont is bejegyeztek neki a rendőrök.
További Belföld híreink
Hangsúlyozták, baleseteknél a gyorshajtás továbbra is a vezető okok között szerepel.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés: negyvenmilliárdos fejlesztés kezdődik az egészségügyben
A program országos szintű.
Nem a zsebében csempészte be a telefont és a töltőt a borsodi börtönbe a fogvatartott
De rímel rá.
Szerdától érkezik a nyugdíjkiegészítés
A nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell – jelentette ki Zsigó Róbert.
Együttműködési megállapodást kötött Magyarország és Libanon + videó
Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés: negyvenmilliárdos fejlesztés kezdődik az egészségügyben
A program országos szintű.
Nem a zsebében csempészte be a telefont és a töltőt a borsodi börtönbe a fogvatartott
De rímel rá.
Szerdától érkezik a nyugdíjkiegészítés
A nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell – jelentette ki Zsigó Róbert.
Együttműködési megállapodást kötött Magyarország és Libanon + videó
Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.