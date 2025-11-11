Rendkívüli

Azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen Brüsszel

Elkapták a szupergyorshajtót a rendőrök, különös kifogással állt elő + fotó

Mindez 312 ezer forintos bírságot ért.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 11. 13:08
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Éppen járőrszolgálatot láttak el a hét első napján a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – írja a rendőrségi portál. Kora délután a 61-es főúton haladtak Dombóvár irányából Nagykónyi irányába, amikor a 80-as kilométerszelvényben egy szemből érkező autós durván átlépte a megengedett legnagyobb sebességet. 

Fotó: Police

A rendőrök mérése szerint 189 km/órás sebességgel haladt a sofőr.

 A sietős autóst megállították, aki elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy a szakaszon megengedett kilencvenet jócskán túllépte. A figyelmetlenség 312 ezer forintos közigazgatási bírságot ért és nyolc közlekedési előéleti büntetőpont is bejegyeztek neki a rendőrök.

Hangsúlyozták, baleseteknél a gyorshajtás továbbra is a vezető okok között szerepel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

