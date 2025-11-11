Elkapták a szupergyorshajtót a rendőrök, különös kifogással állt elő + fotó

A rendőrök mérése szerint 189 km/órás sebességgel haladt a sofőr.

A sietős autóst megállították, aki elmondása szerint csupán elgondolkodott, nem is érzékelte, hogy a szakaszon megengedett kilencvenet jócskán túllépte. A figyelmetlenség 312 ezer forintos közigazgatási bírságot ért és nyolc közlekedési előéleti büntetőpont is bejegyeztek neki a rendőrök.