Az erő és az ész szóba sem álltak, de a párharcuk ma már a kritikusokat hallgattatja el

A 2005-ös Australian Open óta nyolcvan Grand Slam-tornát rendezteka teniszezőknek. Ezeken a férfi egyes versenyszámban 12 különböző győztes volt, nagyrészt Novak Djokovics, Rafael Nadal és Roger Federer, a közelmúltban pedig Jannik Sinner és Carlos Alcaraz uralmának köszönhetően. A nőknél viszont ugyanez a szám 33 – ez azt jelenti, hogy majdnem minden második női GS-versenyen új játékos emelte fel a trófeát. Az elmúlt húsz évben 15 olyan női teniszező is volt, aki egyetlen alkalommal diadalmaskodott. Közéjük tartozik Coco Gauff, aki azonban három napon belül megduplázhatja a címei számát. Az amerikai világbajnok ugyanis ott van a Roland Garros elődöntőjében, akárcsak a háromszoros címvédő Iga Swiatek, a világelső Arina Szabalenka és a világranglista-361. Lois Boisson.

Szabalenka és Swiatek jelenleg nyolc egyéni Grand Slam-cím tulajdonosa, a két teniszezőnő egyike idén Roland Garros-döntőt játszik. Fotó: Getty Images North America/Katelyn Mulcahy

Szabalenka az első, Gauff a második, Swiatek pedig az ötödik kiemeltje az idei párizsi tornának.

Ezelőtt legutóbb a 2022-es US Openen fordult elő, hogy az első nyolc kiemeltből legalább három is bejutott a legjobb négy közé, olyan esetig pedig a 2013-as Roland Garrosig kell visszamenni az időben, hogy csupa top 8-as teniszezőt találjunk egy női Grand Slam-verseny elődöntőjében. Boisson Mirra Andrejeva (6.) szerdai legyőzésével utóbbi sorozatot meghosszabbította.

Már az idei francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntője is rég nem látott bravúrt hozott, hiszen éppen a már említett 2005-ös Australian Open óta először történt meg, hogy a nyolc legmagasabban rangsorolt játékos mindegyike eljutott a nyolcaddöntőig.

Szabalenka és Swiatek játssza az egyik elődöntőt

Arina Szabalenka szettveszteség nélkül jutott el az elődöntőig Párizsban, a leggyengébbnek tartott salakos borításán. A 27 éves fehérorosz teniszező az elmúlt tíz Grand Slam-tornájából kilencedik alkalommal került a legjobb négy közé, és a tavalyi Roland Garroson is negyeddöntős volt. Szabalenka az elmúlt évek messze legkiegyensúlyozottabb női teniszezője, ennek is köszönheti a világelsőségét és az eddigi három GS-trófeáját.

Idén is már nyert tornát Brisbane-ben, Miamiban és Madridban, döntőzött az Australian Openen, és diadalmaskodott a 45-ből 39 meccsén.

Franciaországban viszont még sosem jutott el a fináléig, és most is nagyon nehéz dolga lesz, hiszen a háromszoros címvédő, összességében négyszeres Roland Garros-bajnok Iga Swiatek lesz az ellenfele csütörtökön.

Szabalenka Swiateket is leütné a pályáról. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Swiatek tavaly októberben még vezette a világranglistát, ám a tavalyi Roland Garros-győzelme óta egyetlen WTA-tornán sem jutott el a döntőig, így fokozatosan csúszott vissza.

Az idei párizsi versenyt az ötödik helyen kezdte, és már május közepéig annyi (9) vereséget szenvedett el, mint amennyit 2024-ben összesen.

A lengyel játékos azonban az elmúlt másfél hétben megmutatta, hogy miért nyert már négyszer a francia fővárosban, és a Jelena Ribakina elleni nyolcaddöntő első játszmáját leszámítva megszorítani sem igazán tudták őt az ellenfelek. Szabalenka ellen alighanem másképp lesz, még ha az egymás elleni 12 meccsükből nyolcszor (közülük salakon hatból ötször) a múlt szombat óta huszonnégy éves lengyel győzött.

– Korábban nem beszéltünk és alig gyakoroltunk együtt, de most már ezen a téren is jobb a viszonyunk: jobban kijövünk egymással, gyakrabban edzünk, elég jól ismerjük egymást.

Sok nagyszerű csatánk volt már, szóval nagyon izgatott vagyok, hogy újra megmérkőzhetünk Igával, a meccseink mindig magas színvonalúak.

Nagyon motivált vagyok, hogy kimenjek a pályára, harcoljak és mindent megtegyek a győzelemért – nyilatkozta az elődöntő előtt Szabalenka, aki önmagát is a legnagyobb ütéserejű női teniszezőnek tartja. – Szeretem a kihívásokat, és most egy olyan játékossal nézek szembe, aki tényleg kihívást jelent. Készen állok rá, harcolni fogok és mindent meg fogok tenni a győzelemért.

– Arina ellen mindig nagy kihívás játszani, mert minden borításon ül a játéka. Magamra kell koncentrálnom, és arra a munkára, amit elvégeztem. Bátornak kell lennem az ütéseimmel, agresszíven kell játszanom, és persze még átbeszéljük, hogy taktikailag mit kellene csinálnom – mondta Swiatek az Elina Szvitolina ellen megnyert negyeddöntője után. – Arinának eddig fantasztikus a szezonja, úgyhogy nem hazudok, amikor azt mondom, hogy tudom, hogy iszonyú nehéz mérkőzés lesz, de persze boldogan várom a kihívást.

Az erőbeli hiányát salakon a taktikusságának is köszönhetően pótló Swiatek sorozatban 26 sikernél jár a párizsi Grand Slam-tornán, és két győzelemre van attól, hogy a profi érában első nőként zsinórban négyszer diadalmaskodjon a Roland Garroson.

Swiatek az elmúlt 38 Roland Garros-meccséből 37-et megnyert, összességében pedig 42-ből 40-nél jár. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Gauff és Boisson: azonos korosztály, teljesen más út

Coco Gauff a 2019-es wimbledoni tenisztornán robbant be a köztudatba, ott ugyanis tizenöt évesen nyolcaddöntőt játszott. Majdnem három év kellett, mire valóban a világelitbe került, ám a 2022-es Roland Garros-döntővel, majd a 2023-as US Open-győzelemmel minden kérdőjelet kiegyenesített. Az amerikai teniszezőnő tavaly nem jutott be Grand Slam-döntőbe, de a második helyre fellépett a világranglistán, és az év végén megnyerte a világbajnokságot.

Gauff 2025-ben még nem tudott WTA-tornán trófeát szerezni, de Madridban és Rómában is finalista volt a Masters-versenyen, a salakos szezonban pedig az eddigi 19 meccséből 16-szor győzött.

Az AO-győztes honfitárs, Madison Keys elleni szerdai negyeddöntőben ugyan elveszítette az első szettet, a folytatásban nem hagyott esélyt az ellenfelének, és magabiztosan jutott be karrierje ötödik GS-elődöntőjébe.

A legjobb négy között Gauff ellenfele egy nála szűk egy évvel idősebb játékos lesz. Két héttel ezelőtt aligha mondott a teniszrajongóknak sokat Lois Boisson neve a pályán nyújtott teljesítménye alapján, az eddig világranglista-361. francia ugyanis karrierje első Grand Slam-tornáján vesz részt, azt is szabadkártyának köszönhetően.

A 22 éves teniszezőnő már tavaly is ott lehetett volna a Roland Garroson, ám elszakadt a térdszalagja, a sérülésből viszont hihetetlenül kidolgozott felsőtesttel tért vissza.

Idén tavasszal nyert két ITF-tornát, majd Párizsban többek között két top tízes játékos – Jessica Pegula és Mirra Andrejeva – ellen is győzni tudott, jelentős részben az ellenfeleit rendre sportszerűtlenül zavaró francia közönségnek is köszönhetően. Négy évtizede nem volt Boissonnál alacsonyabban rangsorolt elődöntős Grand Slam-tornán, ám ha el is veszíti a Gauff elleni elődöntőt, akkor is a legjobb 65 között, első számú franciaként jegyzik majd a jövő héten – és immáron biztos, hogy nem csupán a rossznak titulált illatáról lesz emlékezetes az ígéretes jövő előtt álló karrierje.