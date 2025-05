A Roland Garros esélyese az edzőjét okolta a kínos bakiért

Coco Gauff sima sikerrel vette az első akadályt. A Roland Garros női tornájának 2022-es döntőse, aki idén is az esélyesek legszűkebb körébe tartozik, 6:2, 6:2-re nyert az ausztrál Olivia Gadecki ellen. Az amerikai teniszezőt nem is a meccs alatt, hanem még előtte érte a legnagyobb sokk: a táskáját kinyitva Coco Gauff észrevette, hogy nincs nála teniszütő.

Coco Gauff a kezdeti sokk után magabiztos győzelmet aratott a Roland Garros első fordulójában (Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut)

A hiányt gyorsan pótolták, onnantól kezdve pedig nem is nagyon volt kérdéses Gauff továbbjutása. Az amerikai játékos az elmúlt hetekben Madridban és Rómában is döntőt játszott, s a sorsolása is kedvezőnek tűnik, a Roland Garros összes többi nagy esélyesével (Arina Szabalenka, Iga Swiatek, Jasmine Paolini) ellentétben az alsó ágra került.

Gauff ütő nélkül vonult ki a pályára

Gauff a mérkőzés után beszélt a kínos rajtról, de nem vállalta a felelősséget a bakiért.