Djokovics büszke, de szomorú, Nadal-verő rivális ellen kezdett a Roland Garroson

Kedden Novak Djokovics is elkezdte szereplését: a Roland Garros első fordulójában az amerikai Mackenzie McDonald volt az ellenfele, aki a 2023-as Australian Openen Rafael Nadal ellen nyert – igaz, ebben fontos szerepet játszott a spanyol klasszis sérülése . Nadal azóta már visszavonult, s az idei Roland Garros nyitónapján búcsúünnepséget rendeztek a tiszteletére, amelyen megjelent Roger Federer és Andy Murray is, akárcsak maga Djokovics, akit el is gondolkodtatott az esemény.

Roger Federer és Andy Murray figyeli Rafael Nadal és Novak Djokovics ölelését, a tenisz négy nagy alakjából már csak a szerb játszik az idei Roland Garroson (Fotó: Xinhua via AFP/Li Jing)

Mikor vonul vissza Novak Djokovics?

Eszembe jutott az én karrieremnek a vége, ahogy hallottam Rafael Nadal beszédét. Amíg vártam a bevonulásra Roger Federer és Andy Murray társaságában, velük is beszélgettem az ő búcsújukról.

Részben persze büszke vagyok rá, hogy én még mindig itt vagyok, ugyanakkor kissé szomorú is vagyok, hogy ők hárman már mind befejezték, hiszen ők jelentették számomra a legnagyobb motivációt, nekik köszönhetően tudtam ilyen hosszú ideig, ilyen intenzíven versenyezni – mondta Djokovics, aki aztán külön kérdésre nevetve leszögezte: nincs még meg a visszavonulásának konkrét időpontja.

Mire lehet képes Djokovics a Roland Garroson?

Vannak egyértelmű jelek, amelyekből látszik, hogy immár a harmincnyolc éves szerb klasszis pályafutása is lefelé ível, de Djokovics bízik benne, hogy még képes lehet megszerezni a huszonötödik Grand Slam-trófeáját, amivel a férfiak között már most is csúcstartó játékos ellépne a női rekorder, Margaret Court mellől is.