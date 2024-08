Marozsán Fábián a bosszú után furcsállja, hogy ellenfele csak egy intést kapott

Marozsán Fábián másodszor is nyert Corentin Moutet ellen. Az első összecsapásukat még tavaly, a római mesterversenyen vívták, ahol később Marozsán Carlos Alcaraz ellen is nyert. Szerdán Cincinnatiben a magyar teniszező két játszmában nyert francia riválisa ellen, aki a selejtezőből Fucsovics Márton legyőzésével jutott a főtáblára.

Marozsán Fábián az olimpián nem, Cincinnatiben viszont nyert francia riválisa ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

A klasszikus klisé alapján tehát Marozsán bosszút állt honfitársáért. A magyar teniszezőt egyébként sem nyűgözte le a francia botrányhős viselkedése.

– Moutet játéka és a pálya mellett mutatott viselkedése is rendkívül kellemetlen. Készültem rá, hogy ki tudjam zárni, ha kezdi elvetni a sulykot. Elmegyek inni, törülközni, hogy kevésbé jusson el hozzám, amit mond. De direkt angolul beszél, magyaráz a közönségnek, a bírónak, sőt nekem is.

Furcsa, hogy csak egy intést kapott, hiszen a balhézáson kívül az időt is húzta. Amikor érezte, hogy kezdi túlfeszíteni a húrt, inkább elkezdett viccelődni, amire sajnos a bíró is vevő volt

– taglalta a történteket Marozsán Fábián, aki 6:4, 7:6-ra győzött Moutet ellen.

Mikor játszik Marozsán Fábián?

A magyar teniszező következő ellenfele a nyolcadik kiemelt Grigor Dimitrov lesz. A bolgár teniszező idén egyszer, a Roland Garroson már legyőzte Marozsánt, aki bízik benne, hogy kemény pályán sokkal jobban megszorongatja Dimitrovot.

A mérkőzés magyar idő szerint csütörtökön 19 óra körül kezdődik, Hubert Hurkacz és Nisioka Josihito találkozója után.

Medvegyev kiesett

Szerdán már második fordulós meccseket is játszottak Cincinnatiben. A világelső Jannik Sinner győzelemmel tért vissza sérülése után, amely miatt kihagyta a párizsi olimpiát, a korábbi bajnok Danyiil Medvegyev viszont már az első találkozóját elveszítette a hosszabb sérülésből visszatérő Jirí Lehecka ellen.

Az olimpiai bajnok Novak Djokovics kihagyja a cincinnati versenyt, az augusztus 26-án kezdődő US Openen viszont ott lesz, Rafael Nadallal ellentétben, aki kihagyja az amerikai Grand Slam-tornát.

Marozsán, Fucsovics, Bondár: US Open

Ott lesz a US Open főtábláján Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is, előbbi a tervek szerint még jövő héten, Winston-Salemben is pályára lép a Grand Slam-torna előtt.

A nők között két visszalépésnek köszönhetően főtáblás lesz Bondár Anna, míg Udvardy Panna és Gálfi Dalma a selejtezőből kiemeltként próbál meg Wimbledon után ismét a főtáblára jutni. A férfiaknál Piros Zsombor lép pályára a jövő heti US Open-selejtezőben.