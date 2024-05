Marozsán Fábián nagyon kiakadt, újra esik az eső Párizsban

Marozsán Fábián a Roland Garros első fordulójában magabiztos győzelmet aratott a kazah Mihail Kukuskin ellen, így a bejutott a második fordulóba, ahol a tizedik kiemelt Grigor Dimitrov ellen játszik. Marozsán előzetes számítása nem jött be, nem kiemelt pályára tették az összecsapást, így aztán szerdán nem is tudták azt megrendezni az eső miatt. Csütörtök délelőtt ötvennyolc percig már játszhattak a felek, amikor eleredt az eső, akkor Dimitrov már a 2-0-s vezetésért adogatott volna.

Grigor Dimitrov magabiztosan kezdett Marozsán Fábián ellen a Roland Garros második fordulójában (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Marozsán Fábián eddigi mérlege kiváló top 10-es játékosok ellen, hat ilyen meccséből négyet megnyert, s csak kettőt veszített el. Párizsban viszont rémálomszerűen indult számára a Dimitrov elleni mérkőzés: a bolgár teniszező 6:0-ra nyerte meg az első játszmát.

Marozsán Fábián nehéz helyzetben

Marozsán a második szettben 6:0, 3:0-s hátrányban nyert végre egy játékot, s úgy tűnt, lendületbe is jön, hiszen a brékhátrányból is visszakapaszkodott. 4:3-nál viszont újra elveszítette az adogatását, és a játék közben ütött kettős hiba után kicsit a fejét is. Szerencsére úgy tűnik, a francia székbíró nem tud magyarul, nem figyelmeztette trágárság miatt Marozsánt.