Fucsovics fejet hajtott Djokovics előtt, de Marozsán az igazán nagy vesztes

A májusi őszben kisebb csoda, hogy fennakadás, esőszünet nélkül követték egymást a mérkőzések Genfben. A két magyar játékos nem ugyanazon a pályán, de időben egymást követve lépett pályára. Előbb Marozsán Fábián az olasz Matteo Arnaldi, majd az est fénypontjaként Fucsovics Márton Novak Djokovics ellen.

Marozsán Fábián nagy esélyt szalasztott el a genfi salakpályás tenisztornán: nem játszhat Novak Djokovics ellen (Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP)

Fucsovicstól már az is szép eredmény, hogy egyáltalán eljutott a Djokovics elleni meccsig. A világranglistán az első százból kiesett egykori magyar éljátékos rosszul kezdte a tavaszt, a kemény pályás tornákon rendre egyből elbukott.

Fucsovics Márton salakon megtáltosodott

Salakon aztán megtáltosodott, kilenc győzelemnél tart az idényben, Genfben az első fordulóban simán (6:2, 6:2) túljutott a Davis-kupa-botrányhős belga Zizou Bergsen (49.), akit pedig lényegesen előrébb jegyeznek nála a rangsorban. A győzelem jutalma, hogy Fucsovics a pályafutása során hatodszor is megmérkőzhetett Novak Djokoviccsal.

Marozsán Fábián is könnyen vette az első akadályt, igaz, tőle el is várhattuk a brazil Karue Sell elleni győzelmet (6:1, 6:1), amivel a pikáns helyzet állt elő. Ugyanis Marozsán is Djokovics ágán van, tehát a második fordulóban kettős magyar siker esetén magyar rangadó következhetett volna a harmadik fordulóban. Persze már azzal is beértük volna, ha legalább Marozsán nyer.