Marozsán újra Alcaraz ellen, nem titkolta el, mi a célja

Marozsán Fábián elérte a célját. A magyar teniszező még vasárnap este magabiztosan, három játszmában nyert a Roland Garros első fordulójában Luca Nardi ellen, s a másodikban kiemelt pályán játszhat a címvédő Carlos Alcaraz ellen. A két teniszező harmadszor mérkőzik meg egymással: két éve, Rómában, salakon Marozsán, tavaly Indián Wellsben kemény pályán Alcaraz győzött.

Carlos Alcaraz látványos játéka eredményes is, a Roland Garros címvédőjeként a második fordulóban Marozsán Fábián ellen játszik (Fotó: AFP/Franck Fife)

Marozsán már a Nardi elleni győzelem után sejthette, hogy a spanyol klasszis ellen folytatja, bár ez csak hétfő délután vált hivatalossá, amikor Alcaraz megoldotta a selejtezőből érkezett Giulio Zeppieri elleni kötelező feladatot: a papírformának megfelelően a spanyol sem veszített játszmát az első fordulóban.

Miben akar javulni Marozsán Fábián?

– Két és fél szetten keresztül nem buktam el a szervámat, ami szerintem jó, ugyanakkor a szervaszázalék és az adogatás sebessége nem volt azon a szinten, ahol szeretném. Ahhoz, hogy Alcaraz ellen legyen esélyem, mindkettőből sokkal jobb kell – értékelte az első meccsét, már a másodikra is kitekintve az Eurosportnak Marozsán.

Marozsán: megismételhető az Alcaraz elleni bravúr?

2023-ban a magyar teniszező azzal robbant be a köztudatba, hogy legyőzte Rómában, salakon a már akkor is Grand Slam-bajnok, világranglista-második Alcarazt, akit különösen az ejtéseivel lepett meg. Azóta a spanyol visszavágott Marozsánnak, tavaly Indian Wellsben legyőzte őt, a Roland Garros-mérkőzést viszont úgy várja, hogy salakon továbbra is csak veresége van Marozsán ellen.