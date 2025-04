A világelső teniszező a meccse közben fotózgatott – ellenfele attól tart, hogy megöli őt

A stuttgarti WTA 500-as tenisztornán Arina Szabalenka már háromszor játszott döntőt, de a trófeát még nem tudta elhódítani. Szombaton közelebb került ahhoz, hogy ez 2025-ben sikerüljön, hiszen a fehérorosz világelső 6:4, 6:1 arányban győzött a belga Elise Mertens ellen. Az első játszma közepén ugyanakkor Szabalenka egy furcsa incidens főszereplője volt.

A világelső teniszező, Arina Szabalenka mobiljával készített fényképe sem győzte meg a székbírót. Fotó: DPA/Marijan Murat

3:3-nál Mertensnek bréklabdája volt, amikor a világranglista-vezető ütését hosszúnak ítélte meg a vonalbíró és a játékvezető – aki az eset után nem mászott le ellenőrizni az ítélete helyességét –, így pedig Szabalenka a reklamálása ellenére elveszítette az adogatását. A térfélcsere közben

Szabalenka nem tétlenkedett, elővette a mobiltelefonját, lefényképezte a labda nyomát, majd ezt a fotót megmutatta Miriam Bley székbírónak.

A játékvezető azonban hajthatatlan maradt, sportszerűtlen viselkedés miatt ráadásul figyelmeztette is a fehérorosz játékost.

A végül magabiztosan megnyert meccs után Szabalenka a pályán adott interjúban elárulta, a kézfogásnál Bley nagyon furcsán nézett rá, és sosem érzett módon megszorította a kezét, de a világelsőt ez sem zavarta.

Szabalenka Paolini ellen játszik a stuttgarti tenisztornán

Szabalenka ellenfele a vasárnap délutáni elődöntőben a világranglistán 6. Jasmine Paolini lesz. A szombaton Coco Gauffot (4.) búcsúztató olasz teniszezőnővel kapcsolatban szintén nem a győzelme, hanem a sikerét követő nyilatkozata marad igazán emlékezetes.

– Mindig is az volt a célom a top játékosok ellen is, hogy küzdjek és megragadjam a győzelmi esélyeket, de régebben 6:2, 6:1-re vagy 6:1, 6:1-re kaptam ki tőlük – mondta Paolini a Gauff elleni bravúr után szombaton este, majd nevetve folytatta. – Viszont inkább nem is akarom ezt kimondani, mert

a végén talán Szabalenka meg fog ölni engem holnap.

A kijelentés annak fényében is érdekes, hogy Paolini három hete, a miami tenisztorna elődöntőjében összesen négy játékot nyert Szabalenka ellen.

A másik stuttgarti elődöntőben az Iga Swiateket kiejtő Jelena Ostapenko (24.) és az eddig szettveszteség nélkül menetelő Jekatyerina Alekszandrova (22.) csap össze egymással.