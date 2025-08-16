Elasztiklőporüzemlétesítménygyár

Tovább nőtt az oroszországi robbanás halottainak száma

Tizenegyre nőtt azon robbanás áldozatainak száma, amely pénteken az oroszországi rjazanyi régióban, az Elasztik gyár lőporüzemében történt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 14:22
A robbanás Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Korábban beszámoltunk róla, hogy robbanás történt az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében.

Az oroszországi robbanás Forrás: X
Az oroszországi robbanás 
Forrás: X

 

A helyi hatóságok beszámolója szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak. 

A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak.

Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.

Borítókép: A robbanás (Forrás: X)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.