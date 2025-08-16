Tovább nőtt az oroszországi robbanás halottainak száma

Korábban beszámoltunk róla, hogy robbanás történt az oroszországi rjazanyi régió silovói járásában, az Elasztik gyár lőporüzemében.
A helyi hatóságok beszámolója szerint 130 sérültnek nyújtottak orvosi segítséget, közülük 29-et kórházba szállítottak.
A járásban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Pavel Malkov kormányzó bejelentette, hogy hétfőn gyásznapot tartanak.
Az ügyben veszélyes ipari létesítmények biztonsági előírásainak halált okozó megszegése címén indítottak büntetőeljárást.
Borítókép: A robbanás (Forrás: X)