Kivégzésnek indult, Carlos Alcaraz végül megkegyelmezett Fucsovics kiejtőjének

Ellentmondás nem tűrően menetelt tovább a Roland Garros címvédője, Carlos Alcaraz. A spanyol játékos a negyedöntőig mindössze három szettet vesztett el – ebből egyet éppen Marozsán Fábián ellen –, és kedd este, az utolsó talpon maradt amerikai játékos, a Fucsovics Mártont kiejtő Tommy Paul ellen is gyorsan lerendezte a lényegi kérdéseket.

Carlos Alcaraz nagyon simán jutott az elődöntőbe Fotó: AFP/ALAIN JOCARD

Carlos Alcaraz minden eddiginél simábban vette az akadályt

A spanyolnak egy óra sem kellett ahhoz, hogy két szettet nyerjen (6:0, 6:1), a top tízbe vágyó Paulnak esélye sem volt idáig. A harmadik gémben az amerikai nagy nehezen hozta az első adogatását, így a mérkőzésen először ő vezetett. Paul 4:4-ig hozta az adogatásait, ekkor viszont a négyszeres Grand Slam-győztes brékelt, majd a kezdését is hozva megnyerte a negyeddöntőt kevesebb mint két óra alatt.

Alcaraz ellenfele az elődöntőben a világranglistán hetedik olasz, Lorenzo Musetti négy játszmában legyőzte Frances Tiafoe-t. A kettejük meccse kiválónak ígérkezik, miután Musetti továbbra is jó formának örvend, a Roland Garros előtt három salakos mestertornán (Monte-Carlóban, Madridban és Rómában) is az elődöntőig menetelt.

A Roland Garros-specialista már Szeles Mónikát is lehagyta

Az elmúlt három évben győztes lengyel Iga Swiatek ezúttal is bejutott a legjobb négy közé a Roland Garros női versenyében. Az ötödik helyen kiemelt, négyszeres Garros-bajnok játékos kedden a korábban Bondár Annát búcsúztató ukrán Jelina Szvitolina ellen lépett pályára a szeles Philippe Chatrier pályán és két szettben nyert. Az elsőben az ellenfél mindössze egy játékot tudott nyerni, majd a másodikban már szorosabb csata alakult ki, de Swiatek 1:3-ról fordítva ezt is hozta, így 1 óra 43 perc elteltével fogadhatta riválisa gratulációját. A 24 éves lengyel teniszező sorozatban 26. győzelmét aratta a salakpályás Grand Slam-tornán, így továbbra is esélye van arra, hogy a profi érában első nőként zsinórban négyszer diadalmaskodjon Párizsban.

A lengyel keddi sikere zsinórban a 26. győzelme volt a párizsi Grand Slam-tornán, amivel lehagyta Szeles Mónikát, és fellépett a második helyre a ranglistán. Az éllovas Chris Evert 29 győzelemmel, ezt Swiatek idén már biztosan nem döntheti meg.

Iga Swiatek már 26 meccse nem kapott ki a Roland Garroson Fotó: FOTO OLIMPIK

A csütörtöki elődöntőben pedig a papírformának megfelelően a világelső Arina Szabalenka lesz az ellenfele, aki két szettben legyőzte a kínai olimpiai bajnokot, Cseng Csin-vent.

Cseng adogatóként még hárította a fehérorosz szettlabdáját 5:6-nál, de a rövidítésben csak három pontot tudott összehozni. A folytatás már simábban alakult, az idén három trófeát gyűjtő fehérorosz a második játszmában 3:3 után nem vesztett gémet, így 2023 után a második elődöntőjére készülhet a Roland Garroson, akkor a cseh Karolina Muchova állította meg Szabalenkát.