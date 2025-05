Fucsovics: szenzációs nyitány után fájdalmas búcsú a Garroson

Három magyar indult egyesben a Roland Garroson, és az első akadályt mindhárman sikerrel vették, a második körben viszont mindannyiuktól bravúrra lett volna szükség a továbbjutáshoz. Bondár Anna két szoros játszmára késztette Elina Szvitolinát, de alulmaradt az ukrán játékossal szemben, Marozsán Fábiánnak egy szett jutott a torna topfavoritja, Carlos Alcaraz ellen, ezek után következett Fucsovics Márton meccse, ő Tommy Paullal nézett szembe.

Tommy Paul az első két szettben nem tudott mit kezdeni Fucsovics Mártonnal (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

A magyar játékos eddig háromszor futott össze amerikai ellenfelével, abból két mérkőzést Fucsovics nyert, de a legutóbbi óta is eltelt már négy év, és Paul időközben felkúszott a világranglistán a top 10-be – a párizsi Grand Slam-torna kezdetén éppen „csak” a 12. hely illette meg.

A brillírozó Fucsovics kétszettes előnybe került

Fucsovics nehezen hozta az első adogatójátékát, bréklabdákat is hárítania kellett, de a folytatás a szempontjából simára sikerült. Paul viszont 2:2-nél és 4:4-nél is bajba keveredett, utóbbi esetben el is bukta a szerváját. A remeklő Fucsovics szempontjából a legjobb pillanatban, aki ezután kiszerválta a szettet.

A második játszma is hasonló forgatókönyv szerint zajlott: a magyar játékos gond nélkül, az amerikai viszont csak nehézségek árán tudta hozni az adogatójátékát, mígnem 2:2-nél el is veszítette azt. Fucsovics 4:2-nél is brékelt, 6:2-vel hozta a szettet.

Paul feltámadt, ötszettes ütközet a Roland Garroson

Gyorsan kiderült, hogy ez a 2:0 ellenére sem volt lefutott meccs, a harmadik játszmában fordult a kocka. Tommy Paul összekapta magát, 3:0-val indított, és ez elég is volt neki a felzárkózáshoz. A negyedik szettben azonban már a kiesés szélén táncolt az amerikai játékos, miután 4:3-nál elveszítette az adogatását. Addig még csak bréklabda sem volt a játszmában, de Fucsovics aztán mindjárt az elsővel élni tudott. Sajnos ez igaz volt a másik oldalon is, Paul azonnal visszabrékelt, aztán Fucsovics következő adogatójátéka is az övé lett, és 7:5-tel egyenlített.

A döntő játszmában Fucsovics már a második adogatójátékát elbukta, de ez nem bizonyult végzetesnek, mert azonnal elvette Paulét. 3:2-es magyar vezetésnél az amerikaiak örök ígérete kiterült a salakon, és ápolást kért. Folytatni tudta a mérkőzést, amelyen az addigi legszorosabb adogatójáték következett három – kihasználatlanul hagyott – Fucsovics-bréklabdával.

Ez pedig nagyon sokba került a magyar játékosnak, Paul a következő két fogadójátékában bréklabdákhoz jutott, és a harmadikat ki is használta.

Innen már nem volt visszaút Fucsovics Mártonnak, 28 éves ellenfele kiszerválta a meccset, így már nincs versenyben magyar teniszező a Roland Garroson.

Tommy Paul az orosz, 24. helyen kiemelt, az osztrák Sebastian Ofnert szintén öt szettben legyűrő Karen Hacsanov ellen folytatja a harmadik fordulóban.