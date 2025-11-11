Jó hír a kerékpárosoknak, jön a téli Mol Bubi-bérlet

A jelenleg elérhető Mol Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezután a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az ötszáz forintos téli Bubi-bérlettel lesznek használhatók a kerékpárok – adta hírül közleményében a BKK. Mint írták, ezeket a megvásárlás napjától függetlenül december 23-ig lehet használni, ugyanis ekkor jár le az érvényben lévő szolgáltatási szerződés.

A Mol Bubi budapesti közösségi kerékpármegosztó rendszer példányai várják leendő használóikat az Ecseri úti metróállomásnál kialakított gyűjtőpontnál. Fotó: MTI/Róka László

A Bubi új generációja a tervek szerint jövő májusban startolt volna, a Fővárosi Közgyűlés azonban szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért a BKK-tól az eljárás kapcsán.

A társaság célja az, hogy a nem várt akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás.

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható. Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.

November végétől nincs automatikus bérletújítás

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni (amely annak lejáratáig használható), november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezután a társaság bevezeti a téli Mol Bubi-bérletet, amelyet ötszáz forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik (azaz egy bérlettel harminc percig ingyenesen lehet kerékpározni).

A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától – december 23-án jár le, a BKK jelenleg is azon dolgozik, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás

– írták.

Kiemelték: a társaság célja, hogy az új rendszerre való átállás a nem tervezett kockázatelemzési folyamat és az elhúzódó szerződéskötés ellenére is a lehető legrövidebb üzemszünettel járjon a Bubi felhasználóinak. Az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait.

Ötezer új kerékpár

Az új Bubi-rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flottát kapnának a felhasználók, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azoknak is, akik eddig nem próbálták azt.