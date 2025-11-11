Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

Jó hír a kerékpárosoknak, jön a téli Mol Bubi-bérlet

Már csak november 22-ig vásárolhatók meg a jelenleg elérhető Mol Bubi-bérletek, utána az ötszáz forintos, téli bérlettel használhatók a kerékpárok – adta hírül közleményében a BKK. Az új Bubi-rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, új kerékpárokból álló flottát kapnának a felhasználók, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták.

2025. 11. 11. 16:57
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A jelenleg elérhető Mol Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezután a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az ötszáz forintos téli Bubi-bérlettel lesznek használhatók a kerékpárok – adta hírül közleményében a BKK. Mint írták, ezeket a megvásárlás napjától függetlenül december 23-ig lehet használni, ugyanis ekkor jár le az érvényben lévő szolgáltatási szerződés.

A Mol Bubi budapesti közösségi kerékpármegosztó rendszer példányai várják leendő használóikat az Ecseri úti metróállomásnál kialakított gyűjtőpontnál (Fotó: MTI/Róka László)
A Bubi új generációja a tervek szerint jövő májusban startolt volna, a Fővárosi Közgyűlés azonban szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért a BKK-tól az eljárás kapcsán. 

A társaság célja az, hogy a nem várt akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás.

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható. Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat. 

 

November végétől nincs automatikus bérletújítás

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni (amely annak lejáratáig használható), november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezután a társaság bevezeti a téli Mol Bubi-bérletet, amelyet ötszáz forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik (azaz egy bérlettel harminc percig ingyenesen lehet kerékpározni). 

A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától – december 23-án jár le, a BKK jelenleg is azon dolgozik, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás

 – írták.

Kiemelték: a társaság célja, hogy az új rendszerre való átállás a nem tervezett kockázatelemzési folyamat és az elhúzódó szerződéskötés ellenére is a lehető legrövidebb üzemszünettel járjon a Bubi felhasználóinak. Az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait.

 

Ötezer új kerékpár

Az új Bubi-rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flottát kapnának a felhasználók, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azoknak is, akik eddig nem próbálták azt.

Az új közbringarendszer legalább ötezer teljesen új kerékpárt biztosítana, amelyből legalább ezer darab elektromos rásegítésű lenne, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább harmincezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.

Mint írták, az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elérne, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lennének.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

 

 

