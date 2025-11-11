Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

magyar válogatottfutsalfelkészülésEurópa-bajnokság

A kutya sem volt kíváncsi az Európa-bajnokságra kijutott magyar labdarúgókra

A magyar férfi futsalválogatott 5-2-re legyőzte Litvániát felkészülési mérkőzésen az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban. A januári Európa-bajnokság egyik társházigazdája elleni első találkozón bántóan kevés néző előtt alig több mint egy perc alatt hátrányba került a kontinensviadalra egy évtized után újra kijutó Magyarország. A félidő derekán Nagy Imre szép góllal egyenlített, majd a kimaradt helyzetek megbosszulták magukat, a félidőben 2-1-es hátrányban volt Sergio Mullor együttese. A szünet után gyorsan fordítottak a mieink Kajtár Mátyás duplájával, Pál Patrik öt perccel a vége előtt biztosította be a győzelmet, a végén Rábl János is beköszönt. Futsalválogatottunk szerdán újra megmérkőzik Litvániával.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 11. 18:40
futsal-válogatott
Több szurkolót érdemelt volna a magyar futsal-válogatott Fotó: P. Fülöp Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy plusz egy fős teremlabdarúgó-, azaz futsalválogatottunk tíz év várakozás után vívta ki ismét a szereplés jogát az Európa-bajnokságra. Ráadásul drámai módon és körülmények között: összesítésben 5-4-re múlták felül a pótselejtezőn Büki Baltazárék Romániát, ám a craiovai visszavágó arról maradt emlékezetes, hogy az egymással és a rendőrökkel hadakozó román szurkolók közül néhányan átrohantak a pályán, egy időre félbe is szakadt a meccs. A komoly lelkierőről is tanúbizonyságot tett magyar játékosok immár a januári kontinensviadalra készülnek, ezúttal a sérült Rafinha, valamint a Sergio Mullor szövetségi kapitány által „leépített”, újra kifakadt klasszis Dróth Zoltán nélkül.

futsal-válogatott
Győri Balázs és a magyar futsalválogatott Litvánia ellen készül az Európa-bajnokságra. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Lassan lendültünk bele

A légy zümmögését is hallani lehetett, amikor bevonult a két csapat a Sterbinszky Amália Sportcsarnokba. Az ingyenes belépés ellenére bántóan kevesen voltak a lelátókon, igaz, a hétközi időpont sem kedvezett. Szép lassan érkeztek a nézők, talán százan is összegyűltek játék közben… 

Sokan közülük nem látták, hogy egy perc kilenc másodperc elteltével hátrányba került Magyarország: Arthur Juchno érkezett egy oldalberúgásra, közelről nem hibázott, 0-1.

Kisvártatva Alasztics Marcellnek kellett jókor és nagyot vetődnie, hogy ne legyen gól Justinas Zagurskas életerős lövéséből. Pörgős, hajtós játék zajlott, többször veszélyeztettek a litvánok, de a félidő derekán a labdát szerző és spiccel tüzelő csapatkapitányunk, Rábl János is közel állt a gólszerzéshez. 

Kisvártatva megszületett az egyenlítő találat: Alasztics ívelését combra vette Nagy Imre, majd balról, éles szögből a léc segítségével lőtt nagy gólt, 1-1. 

Ezt követően több helyzetet is kihagytak Rutai Balázsék, Sergio Mullor szövetségi kapitány mégis tapsolt, mert jól játszott a csapata. Ehhez képest hátránnyal vonult a szünetre, miután az utolsó percben Alasztics középre öklözte a labdát, amit foghatott volna, Lukas Sendzikas köszönte, és a jobb sarokba vágta, 1-2. 

futsal-válogatott
Alasztics Marcell jól védett, de a második kapott gólnál hibázott. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

 

Kényszerhelyzetben a futsalválogatott

A folytatásban igyekezett fokozni az iramot a magyar csapat, s gyorsan fordított. 

Kajtár Mátyás egy percen belül kétszer csillogtatta meg kiváló bal lábát: előbb a rövid saroknál meglepte a kettes számmal játszó kapust, Edgaras Noreikát (2-2), majd kapufás gólt lőtt laposan a hosszú sarokba (3-2).

Kijjebb jöttek a litvánok, összességében a magyar csapat irányított. Öt perccel a vége előtt sakk-mattra játszott akció végén Suscsák Máté passzolt az üres kapuba, az érdem a nagy csel után gólpasszt adó Pál Patriké (4-2). A kapust lehozva, öt a négy ellen támadott Litvánia, de semmilyen veszélyt nem okozott. 

A slusszpoén is a magyaroké volt: Rábl János balról, éles szögből csavart a hosszú sarokba, s beállította a végeredményt: Magyarország-Litvánia 5-2.

futsal-válogatott
Kajtár Mátyás kétszer mattolta a litvánokat. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A magyar futsalválogatott szerdán (16.00, Sterbinszky Amália Sportcsarnok) újra megmérkőzik Litvániával. A január végi Európa-bajnokságon Szlovéniában szerepelnek a mieink, akik kőkemény csoportba kerültek. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu