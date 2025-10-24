Újabb drámai hírt kapott az UEFA-tól a románverő magyar válogatott, reagált a szövetségi kapitány

Rögös úton jutott el tíz év várakozást követően ismét az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, amely a norvégiai zakó és a Románia ellen botrányos körülmények között Craiovában kicsikart továbbjutás után a negyedik kalapból várta a futsal, azaz 4+1 fős teremlabdarúgó kontinensviadal sorsolását. Fortuna nem állt Magyarország mellé, az első három kalapból – ahogy az MLSZ is fogalmazott – gyakorlatilag a lehető legerősebb csapatok jutottak Rábl Jánoséknak.

A Debrecenben Románia legyőzését ünneplő Rábl János 2015 után készülhet újra Európa-bajnokságra (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Balszerencsés magyar válogatott

– Nagyon szeretnék menni, hiszen nem valószínű, hogy lesz több Eb-m – tekintett előre a januári kontinensviadalra Rábl János csapatkapitány a Craiovában kiharcolt kijutás után. A 36 esztendős teremfocista akkor még nem sejthette, hogy a sportág nagyágyúi ellen léphet pályára Magyarország. Annyi volt csupán bizonyos, hogy nem kerülhetünk egy kvartettbe Belgiummal, valamint a két társrendezővel, Litvániával és Lettországgal.

Az első kalapból a francia, ukrán duó biztosan nem lett volna a legerősebb, a világelithez tartozó spanyol, portugál kettősből utóbbival, a címvédővel került egy csoportba a magyar válogatott. A második legerősebbnek tartott négyesből a horvát, szlovén, cseh trió sem gyenge, de sikerült „megnyernünk” Olaszországot. A harmadikból pedig az örmény, georgiai, fehérorosz hármas egyike helyett Lengyelországot sodorta az utunkba a sors(solás).

Sergio Mullor (balról a második) bízik a magyar válogatottban (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Történelmi tettre készülünk

Reagált a sorsolásra a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki optimistán tekint a jövőbe.

– Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, ez egy nagyszerű lehetőség a magyar válogatottnak. Ami a csoportot illeti, minden egyes kalapból a legkeményebb csapatot húzták ki nekünk. Nehéz dolgunk lesz, de biztos vagyok benne, hogy versenyképesek leszünk, és nem azért megyünk oda, hogy a létszámot gyarapítsuk – fogalmazott Sergio Mullor, aki az UEFA oldalának arról is beszélt, hogy komoly célja van a csapatával.