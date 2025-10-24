magyar válogatottfutsalEurópa-bajnokságsorsolás

Újabb drámai hírt kapott az UEFA-tól a románverő magyar válogatott, reagált a szövetségi kapitány

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA a litvániai Kaunasban elkészítette a 2026-os futsal-Európa-bajnokság sorsolását. A botrányos pótselejtezőn a románokat búcsúztató magyar válogatott a lehető legnehezebb sorsolást kapta: a D csoportban szerepel majd Olaszország, a címvédő Portugália és Lengyelország társaságában. A mieink a szlovéniai Ljubljanában játsszák a csoportmérkőzéseiket a január 21-én kezdődő viadalon. Sergio Mullor szövetségi kapitány szerint cél a történelmi pontszerzés Magyarország számára. Jól belehúzott a magyar válogatott.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 24. 19:54
Sergio Mullor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Norvégia férfi futsal Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a nyíregyházi Continental Arénában 2025.március 7-én. A magyar válogatott 4-0-ra nyert. MTI/Czeglédi Zsolt
A magyar válogatottat irányító Sergio Mullor és csapata komoly kihívások elé néz Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Rögös úton jutott el tíz év várakozást követően ismét az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, amely a norvégiai zakó és a Románia ellen botrányos körülmények között Craiovában kicsikart továbbjutás után a negyedik kalapból várta a futsal, azaz 4+1 fős teremlabdarúgó kontinensviadal sorsolását. Fortuna nem állt Magyarország mellé, az első három kalapból – ahogy az MLSZ is fogalmazott – gyakorlatilag a lehető legerősebb csapatok jutottak Rábl Jánoséknak.

A magyar válogatott Rábl János 2015 után készülhet újra Európa-bajnokságra
A Debrecenben Románia legyőzését ünneplő Rábl János 2015 után készülhet újra Európa-bajnokságra (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Balszerencsés magyar válogatott

– Nagyon szeretnék menni, hiszen nem valószínű, hogy lesz több Eb-m – tekintett előre a januári kontinensviadalra Rábl János csapatkapitány a Craiovában kiharcolt kijutás után. A 36 esztendős teremfocista akkor még nem sejthette, hogy a sportág nagyágyúi ellen léphet pályára Magyarország. Annyi volt csupán bizonyos, hogy nem kerülhetünk egy kvartettbe Belgiummal, valamint a két társrendezővel, Litvániával és Lettországgal. 

Az első kalapból a francia, ukrán duó biztosan nem lett volna a legerősebb, a világelithez tartozó spanyol, portugál kettősből utóbbival, a címvédővel került egy csoportba a magyar válogatott. A második legerősebbnek tartott négyesből a horvát, szlovén, cseh trió sem gyenge, de sikerült „megnyernünk” Olaszországot. A harmadikból pedig az örmény, georgiai, fehérorosz hármas egyike helyett Lengyelországot sodorta az utunkba a sors(solás). 

Sergio Mullor (balról a második) bízik a magyar válogatottban
Sergio Mullor (balról a második) bízik a magyar válogatottban (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Történelmi tettre készülünk

Reagált a sorsolásra a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki optimistán tekint a jövőbe.

– Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, ez egy nagyszerű lehetőség a magyar válogatottnak. Ami a csoportot illeti, minden egyes kalapból a legkeményebb csapatot húzták ki nekünk. Nehéz dolgunk lesz, de biztos vagyok benne, hogy versenyképesek leszünk, és nem azért megyünk oda, hogy a létszámot gyarapítsuk – fogalmazott Sergio Mullor, aki az UEFA oldalának arról is beszélt, hogy komoly célja van a csapatával.

Ljubljanában fogunk játszani, így sok magyar szurkolóra számíthatunk, ami jó nekünk. Igaz, hogy Magyarország még soha nem szerzett pontot futsal Európa-bajnokságon, szóval ez az elsődleges célunk, aztán meglátjuk.

Számolnak Magyarországgal

Bár a magyar válogatott legutóbb tíz éve járt futsal Európa-bajnokságon, amelyen eddig összesen három alkalommal szerepelt, s az eddigi mind a hét mérkőzését elvesztette, az ellenfelek nem veszik félvállról. Legalábbis az olasz szövetségi kapitány, Salvatore Samperi szerint az utóbbi meccseken nagyszerűen teljesített Magyarország. A mieinket a címvédő portugálok szakvezetője is megdicsérte.

– Magyarországnak nagyszerű kapitánya van, egy spanyol edző, akit már régóta ismerek. Egy nagyon szervezett csapat, amely tudja, hogyan kell versenyezni 

– fogalmazott az UEFA oldalának Jorge Braz. 

 

