Herszonból üzent Zelenszkij

Zelenszkij abból az alkalomból látogatott a frontvonal közelében fekvő Herszonba, hogy az ukrán erők három éve vették vissza a várost az oroszoktól.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kivetítőn az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Ma itt tartottam megbeszélést mindazokkal, akik a biztonságért felelnek. Jelen voltak katonáink is, a pilóta nélküli rendszerek erői. Megállapítottuk, hogy Herszonnak többletvédelmet kell biztosítani. Ez a város havonta ezerszeresen ki van téve az orosz drónok támadásainak, a fenyegetés gyakorlatilag állandó. Meghatároztuk, hogy a pilóta nélküli rendszereink, a Magyar madarai és más egységek növeljék a képességeiket

– fejtette ki Zelenszkij a Telegramon közzétett videóüzenetében. Elmondta, hogy a megbeszélésen meghatározták a feladatokat az utak és a logisztika védelmére.