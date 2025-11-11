Volodimir ZelenszkijHerszonüzenetorosz-ukrán háborúkórház

Herszonból üzent Zelenszkij

Herszonnak többletvédelmet kell biztosítani, mert a város havonta ezerszeresen ki van téve az orosz drónok támadásainak, a fenyegetés gyakorlatilag állandó – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki kedden biztonsági értekezletet tartott a dél-ukrajnai városban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 18:48
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Zelenszkij abból az alkalomból látogatott a frontvonal közelében fekvő Herszonba, hogy az ukrán erők három éve vették vissza a várost az oroszoktól. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kivetítőn az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kivetítőn az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén. Fotó:  AFP/Nicolas Tucat

Ma itt tartottam megbeszélést mindazokkal, akik a biztonságért felelnek. Jelen voltak katonáink is, a pilóta nélküli rendszerek erői. Megállapítottuk, hogy Herszonnak többletvédelmet kell biztosítani. Ez a város havonta ezerszeresen ki van téve az orosz drónok támadásainak, a fenyegetés gyakorlatilag állandó. Meghatároztuk, hogy a pilóta nélküli rendszereink, a Magyar madarai és más egységek növeljék a képességeiket

 – fejtette ki Zelenszkij a Telegramon közzétett videóüzenetében. Elmondta, hogy a megbeszélésen meghatározták a feladatokat az utak és a logisztika védelmére.

Zelenszkij ellátogatott Herszon egyik kórházába, elbeszélgetett az intézmény orvosaival és betegeivel, és meghallgatta a jelentést az új egészségügyi infrastruktúra létesítéséről a herszoni régióban. 

Már tizenegy intézmény rendelkezik föld alatti kórházzal. Köszönet mindenkinek, aki részt vesz ebben. Fontos, hogy életeket mentenek, miközben az ellenség igyekszik azokat elvenni

 – emelte ki az államfő.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ida Marie)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

