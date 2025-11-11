Zelenszkij emberrablói nem állnak le, ismét a kárpátaljai diákokat vegzálják

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységesen felháborítónak tartja, hogy továbbra sem szűnt meg a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) jogsértő eljárásrendje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben – írta a szövetség közleményében. Az ügy előzménye, hogy még a múlt hét során négy diákot tartottak fogva Volodimir Zelenszkij emberrablói, annak ellenére, hogy mindegyikük érvényes halasztási igazolással rendelkezett.

Zelenszkij emberrablói tovább vegzálják a diákokat, az Európai Bizottság pedig nem tesz semmit

Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az intézmény nappali tagozatos diákjait az érvényes halasztási dokumentumok ellenére az elmúlt hét folyamán törvénytelenül egészségügyi katonai vizsgálatra kötelezték, majd 36 óra fogva tartás után engedték szabadon őket egy újabb behívóval, mely 2025 november 10-re szólt. Ennek megfelelően a hallgatók megjelentek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon, azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni

– írják a közleményben.

A szövetség egyúttal azt is közölte, hogy november 11-re további hallgatók kaptak behívót a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságtól.

A KMKSZ a jogsértések okán levélben fordul Ukrajna honvédelmi miniszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárások mielőbbi kivizsgálása ügyében.