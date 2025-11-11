KárpátaljaJogsértésZelenszkij

Zelenszkij emberrablói nem állnak le, ismét a kárpátaljai diákokat vegzálják

Felháborítónak tartja a jogellenes eljárást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A múlt héten jogtalanul fogva tartott diákoknak ismét meg kellett jelennie Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói előtt.

2025. 11. 11.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mélységesen felháborítónak tartja, hogy továbbra sem szűnt meg a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) jogsértő eljárásrendje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben – írta a szövetség közleményében. Az ügy előzménye, hogy még a múlt hét során négy diákot tartottak fogva Volodimir Zelenszkij emberrablói, annak ellenére, hogy mindegyikük érvényes halasztási igazolással rendelkezett. 

Zelenszkij emberrablói tovább vegzálják a diákokat, az Európai Bizottság pedig nem tesz semmit
Zelenszkij emberrablói tovább vegzálják a diákokat, az Európai Bizottság pedig nem tesz semmit 
Fotó: YVES HERMAN / POOL

Az intézmény nappali tagozatos diákjait az érvényes halasztási dokumentumok ellenére az elmúlt hét folyamán törvénytelenül egészségügyi katonai vizsgálatra kötelezték, majd 36 óra fogva tartás után engedték szabadon őket egy újabb behívóval, mely 2025 november 10-re szólt. Ennek megfelelően a hallgatók megjelentek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon, azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni

– írják a közleményben. 

A szövetség egyúttal azt is közölte, hogy november 11-re további hallgatók kaptak behívót a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságtól.

A KMKSZ a jogsértések okán levélben fordul Ukrajna honvédelmi miniszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárások mielőbbi kivizsgálása ügyében.

Most kaptuk a hírt, hogy Ukrajnában a katonai mozgósítással kapcsolatos helyzet tovább súlyosbodik. Az országban az érvényes törvények szerint halasztással rendelkező személyek vegzálása folytatódik – mondta el friss videójában Ferenc Viktória, a Patrióták képviselőcsoport tagja. Az EP-képviselő szintén felidézte a múlt héten történt illegális fogvatartás tényét. 

A politikus szerint az érintett diákok akkor feljelentést tettek, azonban a hatóság magyarázata mindössze annyi volt, hogy a fiataloknak át kellett esnie a kötelező orvosi vizsgálaton.

Ferenc Viktória azonban rávilágított: a törvények szerint a fiatalok bent tartása és orvosi vizsgálaton való részvételük erőltetése jogszerűtlen volt. 

Ma reggel a négyből két fiúnak újra meg kellett jelennie a toborzóközpontban. Ezúttal sem a telefonjukat, sem az irataikat, sem az őket kísérő ügyvédet nem engedték bevinni magukkal. Ezek újabb jogsértő visszaélések, ami miatt másodszor is feljelentést tettek, és jogosan megtagadták az adategyeztetési kötelezettséget

– mondta el Ferenc Viktória. 

Követeljük, hogy a toborzóközpont tartsa tiszteletben a törvényeket és fejezze be a halasztással rendelkező katonakorú férfiak vegzálását. Követeljük, hogy az ukrán rendőrség indítsa el az ügy kivizsgálását. Követeljük továbbá, hogy az Európai Bizottság vizsgálja felül a jogállamiság működését Ukrajna esetében, hiszen a történtek az európai értékek lábbal tiprását mutatják

– zárta videóját a politikus. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

