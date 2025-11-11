GalatasarayTörökországSallai RolandBesiktas

Sallai csapattársa magyarázkodik, a fogadási botrány miatt a szövetség rá is lecsapott

Tovább dagad a botrány a török labdarúgás körül. A szövetség kedden egy listát adott ki, amelyben 1024 labdarúgó neve szerepel, akik érintettek lehettek a fogadási botrányban. Közülük 27 az első osztályban szerepel, kettő pedig Sallai Roland csapattársa. A Galatasaray egyik játékosa bevallotta: pályafutása korábbi szakaszában tényleg fogadott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 19:05
A Galatasaray sem úszta meg a török labdarúgás legnagyobb botrányát Fotó: TAHIR TURAN EROGLU Forrás: ANADOLU
Kedden a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) a játékosokra nézve megtorló intézkedéssel reagált a nemrégiben kirobbant fogadási botrányra – amelyben Sallai Roland és Szalai Attila csapata is érintett. Mint ismert, a Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke elmondta, 571 török játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és közülük 152-en rendszeresen fogadtak mérkőzésekre. A szövetség idáig 149 játékvezetők tiltott el nyolc és 12 hónap közötti intervallumra, annak függvényében, hogy milyen gyakran és mekkora összegben fogadtak mérkőzésekre. A TFF közleményéből kiderült, hogy nyolc gyanúsítottat letartóztattak, köztük egy klubvezetőt, aki lapértesülések szerint Murat Özkaya, az Eyüpspor vezetője. De a kihallgatottak között volt Szalai Attila csapatának, a Kasimpasának a tulajdonosa és elnöke is. 

Sallai Roland csapatából ketten kerültek fel a listára
Sallai Roland csapatából ketten kerültek fel a listára. Fotó: Anadolu

Sallai Roland csapattársai is érintettek

A játékosok sem úszták azonban meg. 

A szövetség keddi közleménye szerint 1024 játékost felfüggesztett a fegyelmi vizsgálat lezárultáig. Köztük 27 labdarúgó ráadásul az élvonalban játszik. Ha bebizonyosodik, hogy fogadtak a játékosok, akkor hatalmas eltiltást kapnak.

A 27 játékos között van Sallai Roland csapattársa, Eren Elmali is, aki az ügy miatt kikerült a törökök Bulgária és Spanyolország elleni világbajnoki selejtezőjére készülő keretéből. Elmali a közösségi médiában igyekezte magát tisztázni. 

Szeretném világossá tenni, hogy öt évvel ezelőtti fogadtam mint profi labdarúgó, de nem a saját csapatomra. Azóta sem fogadtam, semmilyen közöm nem volt ehhez az ügyhöz

 – olvasható a játékos Instagram-oldalán. A 25 éves hátvéd nem számít alapembernek a török bajnoknál, de így is játszott már a Galatasaray összes Bajnokok Ligája-meccsén idén, és a bajnokságban 11 alkalommal lépett pályára. Az isztambuli klub másik játékosa, a 23 éves, szintén hátvéd Metehan Baltaci is rajta van a listán.

Szalai Attiláék sem úszták meg

A 18 élvonalbeli csapatból 14 is érintett a fogadási ügyben. Balogh Botond csapata, a Kocaelispor megúszta, de a Kasimpasa nem, ahol Szalai Attila szerepel. A bajnokságban 15. helyezett klubtól két játékos – Ege Albayrak, Ali Emre – érintett, mindketten a saját Instagram-oldalukon tagadták minden velük kapcsolatos vádakat. 

Az első és a másodosztályt egyelőre nem függesztették fel, ugyanakkor harmad- és negyedosztályú mérkőzéseket a következő két hétben nem rendeznek Törökországban. 

