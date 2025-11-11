Sallai csapattársa magyarázkodik, a fogadási botrány miatt a szövetség rá is lecsapott

Kedden a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) a játékosokra nézve megtorló intézkedéssel reagált a nemrégiben kirobbant fogadási botrányra – amelyben Sallai Roland és Szalai Attila csapata is érintett. Mint ismert, a Ibrahim Haciosmanoglu, a TFF elnöke elmondta, 571 török játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és közülük 152-en rendszeresen fogadtak mérkőzésekre. A szövetség idáig 149 játékvezetők tiltott el nyolc és 12 hónap közötti intervallumra, annak függvényében, hogy milyen gyakran és mekkora összegben fogadtak mérkőzésekre. A TFF közleményéből kiderült, hogy nyolc gyanúsítottat letartóztattak, köztük egy klubvezetőt, aki lapértesülések szerint Murat Özkaya, az Eyüpspor vezetője. De a kihallgatottak között volt Szalai Attila csapatának, a Kasimpasának a tulajdonosa és elnöke is.

Sallai Roland csapatából ketten kerültek fel a listára. Fotó: Anadolu

Sallai Roland csapattársai is érintettek

A játékosok sem úszták azonban meg.

A szövetség keddi közleménye szerint 1024 játékost felfüggesztett a fegyelmi vizsgálat lezárultáig. Köztük 27 labdarúgó ráadásul az élvonalban játszik. Ha bebizonyosodik, hogy fogadtak a játékosok, akkor hatalmas eltiltást kapnak.

A 27 játékos között van Sallai Roland csapattársa, Eren Elmali is, aki az ügy miatt kikerült a törökök Bulgária és Spanyolország elleni világbajnoki selejtezőjére készülő keretéből. Elmali a közösségi médiában igyekezte magát tisztázni.

Szeretném világossá tenni, hogy öt évvel ezelőtti fogadtam mint profi labdarúgó, de nem a saját csapatomra. Azóta sem fogadtam, semmilyen közöm nem volt ehhez az ügyhöz

– olvasható a játékos Instagram-oldalán. A 25 éves hátvéd nem számít alapembernek a török bajnoknál, de így is játszott már a Galatasaray összes Bajnokok Ligája-meccsén idén, és a bajnokságban 11 alkalommal lépett pályára. Az isztambuli klub másik játékosa, a 23 éves, szintén hátvéd Metehan Baltaci is rajta van a listán.

Szalai Attiláék sem úszták meg

A 18 élvonalbeli csapatból 14 is érintett a fogadási ügyben. Balogh Botond csapata, a Kocaelispor megúszta, de a Kasimpasa nem, ahol Szalai Attila szerepel. A bajnokságban 15. helyezett klubtól két játékos – Ege Albayrak, Ali Emre – érintett, mindketten a saját Instagram-oldalukon tagadták minden velük kapcsolatos vádakat.