Alice és Anna Karenina is meghódítja a Margitszigeti Színház színpadát jövőre

A Margitszigeti Szabadtéri Színház az ország egyik legnagyobb szabadtéri színháza, amely májustól szeptemberig közel kilencvenezer nézőt fogadott – emelte ki Bán Teodóra a kedden tartott eseményen. Az intézmény ügyvezető igazgatója összegezte az idei szezont és ismertette a 2026-os év főbb programjait is.

Petrovics Gabriella
2025. 11. 11. 18:40
Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója Fotó: Gálos Mihály Samu
A Margitszigeti Színház nem csupán Budapest, hanem egész Magyarország egyik legfontosabb kulturális intézménye, amely nemzetközi szinten is hozzájárul hazánk kulturális presztízsének növeléséhez, emellett kiemelkedő szerepe van a kulturális turizmus erősítésében – fogalmazott Bán Teodóra, aki arról is beszélt, hogy az idei szezonban színpadra állítottak két operabemutatót, három musicalt és számos, saját művészeti koncepció mentén megvalósult táncelőadást és koncertet.

Margitszigeti Színház
Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az eseményen. Fotó: Gálos Mihály Samu

A Margitszigeti Színház már a 2026-os évadra készül

A műfaji sokszínűségnek, a hazai és nemzetközi sztárfellépőknek, valamint az igényes művészi koncepciónak köszönhetően ismét sikeres évadot zárt a Margitszigeti Színház, amely idén Puccini Pillangókisasszonyát és Verdi Nabuccóját állította színpadra Bán Teodóra rendezésében. E két operabemutató újfent bizonyította, hogy az opera a szabadtéri színház egyik legnemesebb hagyománya. A musical műfaját a Rudolf és a látványos Shrek, a musical képviselte, utóbbi igazi családi közönségkedvencnek bizonyult.

A Margitszigeti Színház értéket, élményt és nemzetközi színvonalú művészetet kínál a közönségnek a 2026-os szezonban is, amelynek az előkészületei már javában zajlanak.

Mint elhangzott, 

érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is koncertet ad a Margitszigeten.

Bán Teodóra elárulta, hogy a közönség nagy örömére Verdi Nabuccója jövőre is visszatér, emellett két operabemutatóval készülnek. A Parasztbecsület és a Bajazzók mellett láthatja a közönség a szenvedélyes gyűlölet és szerelem operáját, a Trubadúrt is.

A Ballet Espanol de la Comunidad de Madrid Bűvös szerelem című balettelőadását hozza el, amely egy szenvedéllyel és misztikummal átszőtt utazásra hívja a közönséget, ahol a szerelem és a halál örök játéka a tánc, a zene ősi erejével fonódik össze. A könnyedebb műfaj kedvelőit két musicalbemutató várja.

 Az Alice Csodaországban varázslatos történetét dolgozza fel a Wonderland musical, amely a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház közös szabadtéri ősbemutatója lesz, Nagy Viktor rendezésében. Tolsztoj egyik legismertebb műve, az Anna Karenina pedig a Margitszigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként valósul meg. A Bakos-Kiss Gábor rendezte előadás az orosz nemesség csillogásába enged majd betekintést.

Szakmailag és nézőszámban is kiemelkedő szezont zártunk

– fogalmazott Bán Teodóra.

Mint mondta, a mintegy kilencvenezer látogató annak a következetes művészi munkának az eredménye, amelynek köszönhetően a Margitszigeti Színház olyan produkciókat mutat be, amelyek sehol máshol nem láthatók. Hozzátette, hogy a jövőben is az érték, a minőség és az igényes művészi koncepció marad a legfontosabb irányelv.

 

