Alice és Anna Karenina is meghódítja a Margitszigeti Színház színpadát jövőre

A Margitszigeti Színház nem csupán Budapest, hanem egész Magyarország egyik legfontosabb kulturális intézménye, amely nemzetközi szinten is hozzájárul hazánk kulturális presztízsének növeléséhez, emellett kiemelkedő szerepe van a kulturális turizmus erősítésében – fogalmazott Bán Teodóra, aki arról is beszélt, hogy az idei szezonban színpadra állítottak két operabemutatót, három musicalt és számos, saját művészeti koncepció mentén megvalósult táncelőadást és koncertet.

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár az eseményen. Fotó: Gálos Mihály Samu

A Margitszigeti Színház már a 2026-os évadra készül

A műfaji sokszínűségnek, a hazai és nemzetközi sztárfellépőknek, valamint az igényes művészi koncepciónak köszönhetően ismét sikeres évadot zárt a Margitszigeti Színház, amely idén Puccini Pillangókisasszonyát és Verdi Nabuccóját állította színpadra Bán Teodóra rendezésében. E két operabemutató újfent bizonyította, hogy az opera a szabadtéri színház egyik legnemesebb hagyománya. A musical műfaját a Rudolf és a látványos Shrek, a musical képviselte, utóbbi igazi családi közönségkedvencnek bizonyult.

A Margitszigeti Színház értéket, élményt és nemzetközi színvonalú művészetet kínál a közönségnek a 2026-os szezonban is, amelynek az előkészületei már javában zajlanak.

Mint elhangzott,

érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar is koncertet ad a Margitszigeten.

Bán Teodóra elárulta, hogy a közönség nagy örömére Verdi Nabuccója jövőre is visszatér, emellett két operabemutatóval készülnek. A Parasztbecsület és a Bajazzók mellett láthatja a közönség a szenvedélyes gyűlölet és szerelem operáját, a Trubadúrt is.

A Ballet Espanol de la Comunidad de Madrid Bűvös szerelem című balettelőadását hozza el, amely egy szenvedéllyel és misztikummal átszőtt utazásra hívja a közönséget, ahol a szerelem és a halál örök játéka a tánc, a zene ősi erejével fonódik össze. A könnyedebb műfaj kedvelőit két musicalbemutató várja.

Az Alice Csodaországban varázslatos történetét dolgozza fel a Wonderland musical, amely a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház közös szabadtéri ősbemutatója lesz, Nagy Viktor rendezésében. Tolsztoj egyik legismertebb műve, az Anna Karenina pedig a Margitszigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös szabadtéri bemutatójaként valósul meg. A Bakos-Kiss Gábor rendezte előadás az orosz nemesség csillogásába enged majd betekintést.

Szakmailag és nézőszámban is kiemelkedő szezont zártunk

– fogalmazott Bán Teodóra.