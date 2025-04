Bán Teodóra: Van perspektívája a Margitszigeti Színháznak

– Több mint húsz éve vezeti a Margitszigeti Színházat, és az év elején Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter újabb öt évre kinevezte ügyvezetőnek. Mi adta a motivációt a pályázathoz?

Bán Teodóra szerint kell, hogy bővüljön és gazdagodjon tovább a Margitszigeti Színház kínálata, infrastruktúrája. Fotó: Margitszigeti Színház/Vogt Gergely

– Nagy megtiszteltetés és lehetőség, hogy újabb öt évig, 2030-ig vezethetem a Margitszigeti Színházat. Részletes szakmai pályázatot tettem le Hankó Balázs miniszter és a bizottság elé, mert úgy gondolom, hogy van perspektívája és van hova fejlődnie a színháznak. Az elmúlt öt év okot adott arra, hogy újabb öt évet megpályázzak. Ez az ok pedig az volt, hogy az első tizenöt évhez képest az utóbbi öt évben, azaz 2020-tól – közös működtetésű színházként – garantált támogatásban részesült a Margitszigeti Színház. A közös működtetés azt jelenti, hogy az objektum az önkormányzaté, de a működési költségeket a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja.

Hankó Balázs minisztertől vettem át a napokban a megbízást, amely öt évre garantáltan biztosítja azt a magas támogatási összeget, amely nélkül a szezonok több éves tervezhetősége ellehetetlenülne. Ez a létezésünk és a nemzetközi térben mérhető versenyképességünk alapja.

Évi minimum 25 milliárd forintot biztosít összesen a közös működtetésű színházak támogatására a kormányzat, ebből 21,8 milliárd forint a működtetésre szánt összeg, 3,2 milliárd pedig bértámogatásra jut – jelentette be Hankó Balázs április 4-én Budapesten, a József Attila Színházban tartott sajtótájékoztatón. Így a Margitszigeti Színház is garantált és megemelt működési támogatással tervezheti a következő szezonokat, amely anyagi biztonság nélkülözhetetlen alapot nyújt a színvonalas kulturális szolgáltatásunkhoz. A Margitszigeti Színház nemcsak abban különbözik más színházaktól, hogy nincs négy fala, hanem abban is, hogy a profilunk szerint számos jeles külföldi művésszel, együttessel és menedzserirodával dolgozunk együtt, több esetben két-három évre előre tervezve a szezonokat. Ez a fajta régen várt működési stabilitás adott nekem ambíciót és lendületet ahhoz, hogy újabb öt évet megpályázzak.

A Margitszigeti Színház jelenlegi presztízse, eredményei, a mutatók és a számok szerint is okom van úgy gondolni, hogy a művészeti és szakmai célokat megfogalmazó működési stratégia szerint is jó úton haladtunk. Az elmúlt több mint húsz év szolgálata, és ebben az utóbbi öt évben a Margitszigeti Színház pozicionálása és a nemzetközi térbe kitekintő konzekvens és célratörő művészi minőséget szem előtt tartó munkája számomra jelentősnek tekinthető.

– Ennyi év után is tele van energiával, tervekkel, már ami a színházat illeti. Honnan merít erőt?

– Talán a táncművészi vénám, attitűdöm az, ami visz előre, nyolcéves koromtól kezdve úgy szocializálódtam, hogy minden nap a maximumon kell teljesíteni. A színház a pillanat művészete, abban a pillanatban és helyen kell helytállni és a legjobbnak lenni, hogy különleges élményt tudjunk nyújtani a nézőnek. Ma is az a célom, hogy emlékezzenek ránk, vigyék magukkal az esztétikus vagy katartikus élményt. A mostani munkám és a táncművészi lét között sok a hasonlóság, mindkettő a kitartásról, a kemény munkáról és a megújulásról szól.

– A műsorstruktúrájuk a különböző érdeklődésű látogatók igényét korosztálytól függetlenül kiszolgálja. Milyennek látja a színház teljesítményét?

– Minden színházi vezetőnek komoly a felelőssége, hiszen nem zárhatjuk ki, hogy a mi ízlésvilágunk erősen alakítja a színház arculatát, a repertoárt, a választott bemutatókat.

A Margitszigeti Színház zászlóshajói a nagy produkcióként színre állított operák, szcenírozott operett-, musical- vagy balettprodukciók, emellett fontos helye van a klasszikus zenének, könnyűzenei koncerteknek, de a táncos és cirkuszi produkciók, valamint a nemzetközi showműsorok is színesítik egy-egy szezon kínálatát.

A Margitszigeti Színház ötszáz négyzetméteres színpadmérete és háromezer fős nézőtere impozáns, látványos, három-négyszáz fős produkciók bemutatását igényli. Egy ekkora apparátus természetesen magas költségekkel is jár, de azt gondolom, hogy a hazai közönség előtt és a nemzetközi térben is elsősorban a nagyszabású, exkluzív produkciókkal és nemzetközi művészek meghívásával tudunk megmutatkozni.

– Mi a Margitszigeti Színház legnagyobb vonzereje?

– Az elmúlt években számos neves nemzetközi művészt, együttest, zenekart tudtunk fogadni, akik a jó hírünket viszik tovább, felminősítik és vonzóvá teszik az országunkat, fővárosunkat. Idén is folytatjuk a külföldi kapcsolatainkkal az együttműködést, érkezik hozzánk a Francesca Sassu és Joel Prieto a Pillangókisasszony operabemutató főszerepeire, George Petean, Riccardo Gatto, Okszana Dika és Elmina Hassan, a Nabucco-bemutató sztárjai, a könnyedebb műfajok képviselői között Gregory Porter, Maxim, a Malevo táncegyüttes, Anthony Strong és zenekara, a Coco Chanel-táncelőadás, valamint az Alice Csodaországból cirkuszi reloded családi show, és nem utolsó sorban a Chico & the Gypsies is visszatér a Margitszigetre.

– A világhírű művészek és előadások pedig a kulturális turizmust is fellendítik.

– Valóban ez a célunk, a kulturális turizmust általában a minőségi turizmus, az igényes szállodában és több vendégéjszakát egy helyen, Budapesten tartózkodó turistáknak célozzuk. A minőségi kínálat, a garantált színvonal és a kulturális egyediség minden esetben jó és kelendő árunak bizonyul.

A Margitszigeti Színház 80-90 ezer nézőt fogad egy szezonban

– Mely produkciók adják a 2025-ös szezon gerincét? Kiemelne néhányat?

– A májustól szeptemberig tartó nyári színházi szezonból nehéz kiemelni néhányat, de talán a legnagyobb kihívás és egyben a legizgalmasabb a két nagy operabemutatónk és a két musicalbemutatónk lesz.

A Nabucco és a Pillangókisasszony saját bemutatója a Margitszigeti Színháznak, míg a Rudolf musical a Győri Nemzeti Színházzal, a Shrek, a musical a József Attila Színházzal koprodukcióban készül, valamint nagy várakozás előzi meg a Coco Chanel – A divatikon élete táncelőadás szabadtéri bemutatóját is, amely Brnóból érkezik.

Talán némi magyarázattal is szolgálnék a gazdag és választékos műfaji kínálatra: egy szezonban 80-90 ezer nézőt fogad a nyári színház, ezt a volument kizárólag úgy van lehetőségünk teljesíteni, ha minden vendég – korosztálytól és igénytől függetlenül – megtalálja a neki tetszőt és jegyet vált arra az előadásra, amelyet vonzónak talál.

– Az utóbbi években mennyiben változtak a közönség igényei?

– Másként éljük az életünket, mint húsz évvel ezelőtt, ezért másként szórakozunk. Amikor húsz-harminc évvel ezelőtt a Budapesti Nyári Fesztivált szerveztem, ki volt ürülve a város a nyári szezonban. Ma már rövidebb szabadságokra mennek el az emberek. Más tempóban élünk és mást, komplexebb élményt várunk el egy színházi előadástól is.

Színházvezetőként nekem az a feladatom, hogy tudjunk olyat nyújtani, hogy minket válasszon a közönség.

Ehhez teljes mértében hozzájárul a Margitszigeti Színház jó hírneve, a fellépő hazai és külföldi sztárok, és nem utolsó sorban a hétvégi családi és gyerekprogramok, a kiállítások a Víztorony-kilátóban, a backstage látogatások, a kellemesen eltölthető idő és egy hűs ital vagy vacsora a Margit-teraszon. A Margitszigeti Színház több mint élmény! És ezt bárki, aki nálunk járt, bizonyítani is tudja! Mindenki színháza vagyunk a Margitszigeten.

– És ezt hogyan érik el évről évre?

– Véleményem szerint papíron egyszerű a képlet: kell egy egyedi helyszín, kell egy nagyon jó szezon és kellenek kiváló művészek. Ha ez a három megvan, már csak egy jó csapat szükséges, akik munkával és szeretettel végzik a feladatukat és persze szükség van erős, egész évet lefedő marketingkommunikációs stratégiára is, hogy láthatók és elérhetők legyünk a leendő jegyvásárló számára. Kell, hogy bővüljön és gazdagodjon tovább a színház kínálata, infrastruktúrája, ez mind a színház presztízsét erősíti tovább, hogy további neves művészeket, partnereket és igényes közönséget hozzunk el Magyarországra, Budapestre és a Margitszigetre.