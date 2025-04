Rudolf trónörökös tragédiáját viszik színre a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

A Margitszigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház együttműködése idén is folytatódik a nagyszabású Rudolf című musicallel. Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Rudolf története nem mese, hanem valóság, amely talán mindannyiunkat megráz, megidézi Ferenc József császár korát, a valós személyeket, sorsokat. Kitért arra is, hogy a május 17-től szeptember első hétvégéig tartó évadjukban számos premierrel, köztük opera- és musicalbemutatókkal, balettelőadásokkal és nagyszabású koncertekkel is várják a közönséget.

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője a Rudolf musical sajtótájékoztatóján. Fotó: Margitszigeti Színház/Gálos Mihály Samu

Nagyívű dalok hangzanak el a Rudolf musicalben

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, a darab rendezője arról beszélt, hogy a tavaly bemutatott Evita című musical egy közös utazás első állomása volt, amely most folytatódik. Mint fogalmazott, a Rudolf musical története elképesztően izgalmas, bemutatja, hogy a trónörökös megküzd önmagával, a közélet terheivel, az arisztokrácia és a birodalom rá nehezedő súlyával. Hozzátette, hogy

a Rudolf egy különlegesen szép zenével átszőtt történet, amely mindannyiunk lelkét megérinti.

A darabban a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara és tánckara is közreműködik. A látvány egyszerre lesz korhű, meseszerű és modern, amelyet Árva Nóra különleges, bábszínházra emlékeztető díszlete és jelmezei tesznek teljessé. A próbák májusban kezdődnek, a premiert július 3-án, 4-én és 5-én tartják a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a győri közönség pedig decemberben láthatja majd az előadást a Győri Nemzeti Színházban.

A Rudolf musical főszereplői: Sándor Péter, Jenes Kitti, Nagy Alma Virág és Kocsis Dénes. Fotó: Margitszigeti Színház/Gálos Mihály Samu

A Rudolf történelmi hitelességgel mutatja be a trónörökös és a tragikus sorsú, lázadó Vetsera Mária szerelmét.

Frank Wildhorn és Jack Murphy musicalje magával sodró, lendületes, nagy amplitúdóval átélhető mű, amelyben Wildhorn dramatikus és nagy ívű zenéiből a sajtóeseményen részleteket hallhattunk Sándor Péter, Jenes Kitti, Kocsis Dénes és Nagy Alma Virág előadásában, akik a darab főszereplői.

A pályakezdő Nagy Alma Virág lapunknak elmondta, hogy eddig még nem szerepelt szabadtéri produkcióban, ezért már nagyon várja a próbákat és a bemutatót. A felkészülés során sokat segítenek neki a zeneszerző kottahű, német nyelvű feldolgozásai. Mint kiemelte, igyekszik ezeket elemezve úgy énekelni, hogy az előadásmód ne legyen tucat.

A sajtóeseményen elhangzott, hogy a Margitszigeti Színház a bemutató alkalmával kiállítással is készül a Víztoronyban, amelyet a színházjeggyel rendelkező nézők ingyenesen tekinthetnek meg.

A tárlaton eredeti dokumentumokon keresztül tárul elénk a történet, a szereplők sorsa és a körülmények, amelyek a tragikus végkifejlethez vezettek.