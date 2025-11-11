Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás + videó

haderőScipio Africanustörténész

A római légió születése

A római légió története nem Augustus idején, hanem már a köztársaság korában elkezdődött. Connor Beattie oxfordi történész szerint Scipio Africanus veteránjai – akik a második pun háborúban harcoltak Hannibál ellen – a hivatásos római hadsereg előfutárai voltak.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 18:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kutatásai szerint ezek az önkéntes, többszörösen besorozott katonák képezték a későbbi professzionális légiók alapját.

 

A bátor veterán: Spurius Ligustinus példája

Titus Livius elbeszélése szerint a szabin származású Spurius Ligustinus 22 évet szolgált a hadseregben. – Vitézségemért 34 alkalommal kaptam jutalmat, és soha nem kértem felmentést a szolgálat alól – mondta a szenátus előtt. Ligustinus a köztársasági Róma hivatásos önkénteseinek jelképe lett.

A római légió ekkor még nem állandó haderő volt: hadjáratok idejére toborozták, majd feloszlatták. Mégis akadtak olyan harcosok, akik újra és újra önként vállalták a szolgálatot – ők alkották a korai hivatásos magot.

 

A római légió korai önkéntesei

Connor Beattie oxfordi történész szerint a köztársaság hadseregében már a Kr. e. III. században megjelentek azok a katonák, akik hivatásként tekintettek a szolgálatra. Az Ancient History folyóiratban megjelent tanulmányában (The Case of Scipio Africanus’ Veterans) Beattie azt állítja, hogy a második pun háború idején (Kr. e. 218–201) számos római és itáliai szövetséges harcos többször is önként visszatért a hadseregbe.

A második pun háború kezdetén, Kr. e. 218-ban Publius Cornelius Scipio és testvére, Gnaeus Cornelius Scipio Calvus irányították a római hadjáratokat Hispániában. Néhány évvel később a parancsnokságot Publius Cornelius Scipio Africanus vette át, aki Kr. e. 202-ben, Zama mezején aratott győzelmével végleg megtörte Hannibál hatalmát.

 

Scipio Africanus veteránjai

Beattie szerint a Scipio alatt szolgáló veteránok közül sokan már korábbi hadjáratokban is részt vettek. A győzelem után földet és jutalmakat kaptak – főként Itáliában. Carthago Nova (a mai Cartagena) fontos katonai bázis volt, de a veteránok hivatalos letelepítésének helyszínéül csak a későbbi századokban szolgált.

A zamai veteránok különleges kiképzést kaptak Hispániában és Szicíliában, mielőtt Afrikába indultak. A történetíró Polybiosz szerint ők hajtották végre a döntő manővereket, amelyekkel Scipio megsemmisítette Hannibál elefántjait.

Beattie szerint ezek a harcosok egyedi csapat szellemmel rendelkeztek. – Ami megkülönböztette őket, az az összetartozás érzése és a hírnév, amit kivívtak. Ez tette őket a köztársasági Róma katonai sikereinek magjává – fogalmaz a történész. Ez az összetartás és hivatástudat képezte a római légió későbbi intézményesülésének alapját.

 

A veteránok újabb hadjáratai

A háború után számos veterán újból fegyvert fogott: egyesek Kr. e. 200-ban Sulpicius Galba makedóniai hadjáratában, mások Kr. e. 198-ban Görögországban, majd Szíriában harcoltak.

Beattie szerint elképzelhető, hogy néhányan közülük részt vettek a Kr. e. 190-es magnéziai csatában, ahol Lucius Scipio – Africanus testvére – legyőzte Antiochosz szeleukida királyt.

 

Szakértői viták a korai hivatásosokról

Fernando Wulff Alonso, a Malagai Egyetem professzora szerint Beattie tézise hihető, de nehezen bizonyítható. Yeyo Balbás történész úgy véli, a kutatás szilárd alapokon áll, hiszen már a Kr. e. II. században is léteztek olyan veterán egységek, amelyeket nem az állam, hanem tehetős hadvezérek fizettek.

Wulff emlékeztet: Rómának ekkor még nem volt hivatásos hadserege. Ekkor még minden hadjáratra külön toborozták a haderőt, és a harc végén le is szerelték őket. A római légió csak Augustus uralkodása alatt vált állandó, fizetett haderővé – de az önkéntes veteránok már ekkor megmutatták, milyen előnyökkel járhat a professzionalizálódás.

 

Veteránok és kolóniák

Yeyo Balbás rámutatott, hogy a veteránok egy része Itáliában kapott földet az ager publicus területén. Ezek a birtokok képezték a későbbi kolóniák alapját, ahol a tapasztalt katonák együtt telepedtek le. Ezek a közösségek nemcsak Róma terjeszkedését segítették elő, hanem új toborzási központokká is váltak.

Scipio Africanus veteránjai nemcsak hős katonák voltak, hanem a hivatásos római légió előfutárai. Az ő fegyelmezettségük, tapasztalatuk és összetartásuk tette lehetővé, hogy Róma uralma a Földközi-tenger egész térségére kiterjedjen.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.