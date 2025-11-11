A római légió születése

Kutatásai szerint ezek az önkéntes, többszörösen besorozott katonák képezték a későbbi professzionális légiók alapját.

A bátor veterán: Spurius Ligustinus példája

Titus Livius elbeszélése szerint a szabin származású Spurius Ligustinus 22 évet szolgált a hadseregben. – Vitézségemért 34 alkalommal kaptam jutalmat, és soha nem kértem felmentést a szolgálat alól – mondta a szenátus előtt. Ligustinus a köztársasági Róma hivatásos önkénteseinek jelképe lett.

A római légió ekkor még nem állandó haderő volt: hadjáratok idejére toborozták, majd feloszlatták. Mégis akadtak olyan harcosok, akik újra és újra önként vállalták a szolgálatot – ők alkották a korai hivatásos magot.

A római légió korai önkéntesei

Connor Beattie oxfordi történész szerint a köztársaság hadseregében már a Kr. e. III. században megjelentek azok a katonák, akik hivatásként tekintettek a szolgálatra. Az Ancient History folyóiratban megjelent tanulmányában (The Case of Scipio Africanus’ Veterans) Beattie azt állítja, hogy a második pun háború idején (Kr. e. 218–201) számos római és itáliai szövetséges harcos többször is önként visszatért a hadseregbe.

A második pun háború kezdetén, Kr. e. 218-ban Publius Cornelius Scipio és testvére, Gnaeus Cornelius Scipio Calvus irányították a római hadjáratokat Hispániában. Néhány évvel később a parancsnokságot Publius Cornelius Scipio Africanus vette át, aki Kr. e. 202-ben, Zama mezején aratott győzelmével végleg megtörte Hannibál hatalmát.

Scipio Africanus veteránjai

Beattie szerint a Scipio alatt szolgáló veteránok közül sokan már korábbi hadjáratokban is részt vettek. A győzelem után földet és jutalmakat kaptak – főként Itáliában. Carthago Nova (a mai Cartagena) fontos katonai bázis volt, de a veteránok hivatalos letelepítésének helyszínéül csak a későbbi századokban szolgált.

A zamai veteránok különleges kiképzést kaptak Hispániában és Szicíliában, mielőtt Afrikába indultak. A történetíró Polybiosz szerint ők hajtották végre a döntő manővereket, amelyekkel Scipio megsemmisítette Hannibál elefántjait.