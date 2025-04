Szoboszlai Dominikkel csúnyán elbántak a Liverpool hivatalos ajándékboltjában

A Liverpool akár már szerda éjjel is ünnepelhette volna a bajnoki címét, de a tabellán második helyen álló Arsenal nem tette meg azt a szívességet, hogy hazai pályán kikapjon a Crystal Palace-tól, 2-2-re végzett vele. Persze a Crystal pontszerzése is jól jött Szoboszlai Dominikéknak, a klub az X-oldalán annyit üzent a Vörösöknek: „Szívesen…” Az angoloknak is van humoruk.

A Crystal Palace segített Szoboszlai Dominikéknak

A Vörösök előnye jelenleg tizenkét pont az Ágyúsok előtt, s ha vasárnap hazai pályán a Tottenham ellen legalább egyet szereznek, akkor matematikailag is megnyerik a Premier League-et: tizenhárom pont különbséget négy forduló alatt nem lehet eltüntetni. (Ha szerdán az Arsenal nyert volna, akkor a Liverpool előtt is ez a feladat állna vasárnap.) Liverpool városa a bajnokavatás lázában ég, és a csapat egyik magyar drukkere csütörtökön a Facebookon a Liverpool FC magyar szurkolói csoport tagjaként arról számolt be, hogy éppen most járt az Anfield hivatalos ajándékboltjában, és igencsak meglepődött, hogy egy kezek és lábak nélküli plüssfigurát árulnak Szoboszlai Dominikről – írja a Bors. A mellékelt fotó alapján mi is maradjunk annyiban, tökéletes hasonlóságról nem igazán beszélhetünk…

Íme, Szoboszlai Dominik! Forrás: Facebook/Liverpool FC magyar szurkolói csoport

A Szoboszlai-baba amúgy 22 fontba kerül, átszámítva 10 500 forintba, viszont beszél is, ha a megfelelő helyen megnyomjuk. Arról sajnos nem tudunk beszámolni, hogy Szoboszlai mit mond…

Szoboszlai különleges szobra átverés volt

Emlékezetes, hogy Szoboszlai Dominikról április 1-jén a Telekom leplezett le egy életnagyságú szobrot, amely régi telefonokból áll össze, s ugyan az arc itt sem volt telitalálat, a magyar válogatott csapatkapitánya akkor egy nagy átverés, áprilisa tréfa áldozata volt.