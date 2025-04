Szalai Attila körül nagy balhét sejtenek a törökök, óriásnak szólították + videó

Szalai Attila várható törökországi „hazatérése” kapcsán a Karar.com a címében „a Szuperliga óriásaként” kíván sok sikert a 27 éves védőnek, akinek balul sült el, hogy 2023 nyarán a német Bundesligába igazolt – írja a Ripost. Szalai előbb az érte 12,3 millió eurós (ötmilliárd forint) klubrekord összeget fizetett Hoffenheimnél, majd a mellőzése után Freiburgba kölcsönadva is balszerencsésen mutatkozott be, aztán a kispadon ragadt. Szalai a Bundesliga-csapatoknál csak elvétve léphetett pályára. A „Falusiaknál” két félszezon alatt öt, a freiburgi fél éve alatt három tétmeccsen, összesen 435 percig volt pályán. Idén tavasszal a belga Standard Liége-nél is hol játszott, hol nem (inkább nem: összesen négy bajnokin kapott szerepet, de ötször nem), március óta pedig sérülés miatt hagyta ki csapata mind az öt rájátszásbeli meccsét.

Szalai Attila a Standard Liege színeiben sem sok meccsen lépett pályára Fotó: AFP

Szalai: Fenerbahce után Besiktas?

Még két évig érvényes a hoffenheimi szerződése, ahol az őt először jegelő Pellegrino Matarazzo utóda, Christian Ilzer is a kirúgás szélén van, de a törökök úgy értesültek, hogy az edző kilététől függetlenül Szalaitól nyáron végleg megszabadulna német kenyéradója. S a mellőzése miatt tavaly a magyar válogatottból is kimaradt védő a kétéves vesszőfutása után visszatérne a török Szuperligába, ahol a Fenerbahce sztárjának számított. Ott az eligazolása előtti szezonban a teljes mezőny legtöbbet játszó focistája volt 52 tétmérkőzéssel és 4630 játékperccel. Ám a török média szerint Szalai Attila a nyáron a Besiktas csapatához kerülhet. Kérdés, mit szólnának hajdani kedvencük „árulásához” a Fener hírhedten túlfűtött rajongói, akik a közösségi médiában máig tömegével kommentelik a posztjai alá, hogy „Ati, a magyar tank” térjen vissza hozzájuk. Garantált lenne a balhé, ha másik török csapatot választana…