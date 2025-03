Szalai Attila megjegyzésén megdöbbentek a törökök, pedig ezt mosolyogva mondta + videó

Szalai Attila, aki immár a belga Standard Liege játékosa, érthetően szép emlékeket őriz a Fenerbahce csapatában eltölt időszakára. – Nehéz időszakon vagyok túl, de a kemény munka mindig megtérül. Hálás vagyok a kapitánynak, hogy bízik bennem és újra a csapathoz, ehhez a családhoz tartozhatok. A futball gyorsan változik, így természetes, hogy kilenc hónap után van változás a válogatottnál is. Mindig jönnek ügyesebb, erősebb és gyorsabb játékosok. Az viszont nem változott, hogy segítjük egymást a pályán és azon kívül is, és hogy jó eredményt akarunk elérni. Jó visszatérni Isztambulba is, mert a Fenerbahcében töltött időszakom után ez egy különleges város nekem. Mindig öröm itt lenni, ahogy most is – mondta a 27 éves védő a mai találkozót felvezető sajtótájékoztatón.

Szalai Attila nagy kedvenc volt a Fenerbahce csapatában Fotó: AFP

Szalai Attila és Arda Güler csapattársak is voltak

Szalai Attila felidézte az akkor alig 16 éves Arda Güler első edzését a Fenerbahce felnőtt csapatánál. Szerinte mindent elmond róla, hogy jelenleg már a Real Madrid játékosa, aki nemcsak tehetséges, hanem sokat is dolgozik. Az MTI helyszíni tudósítója szerint mosolyogva jegyezte meg, azt azért nem bánja, hogy a támadó eltiltás miatt nem léphet pályára az első felvonáson.

S ezen az utóbbi megjegyzését az egyik vezető török napilap, a Milliyet, nem vette jó néven, de talán azt is mondhatjuk, így akarja „eladni” a cikkét, mert ezzel a címmel rukkolt ki:

Szalai Attila megdöbbentő kommentje Güler Ardáról! „Annyira boldog vagyok, hogy nem játszik holnap”.

A napi kétmillió olvasót vonzó Hürriyet is ezt a megjegyzést emelte ki, de legalább nem minősített:

„Szalai Attila szavai Arda Gülerről: Örülök, hogy nem játszik!”