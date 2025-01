Marco Rossi egyik kedvencének dobott mentőövet a tízszeres belga bajnok

A 46-szoros magyar válogatott Szalai Attila az edzőváltást követően sem kapott játéklehetőséget a Hoffenheimnél, ugyanakkor a német klub nem akarta áron alul értékesíteni a Törökországból ajánlatot kapott védőjét. És úgy tűnik, a németeknek volt igazuk, ugyanis Szalainak most lehetősége lesz ismételten felépítenie önmagát, igaz, nem a Bundesligában, hanem Belgiumban. Ugyanis a tízszeres belga bajnok Standard Liege labdarúgócsapatánál – legutóbb Bölöni László irányításával lett bajnok 2009-ben – folytatja pályafutását a válogatott Szalai Attila.

Szalai Attilának eddig nem jött be a Bundesliga, talán a belga bajnokságban visszatér régi önmagához (Fotó: DPA/AFP/iro Sportphoto)

A belga klub a honlapján jelentette be, hogy

megállapodott a Hoffenheimmel a 26 éves hátvéd kölcsönvételéről az idény végéig.

A 46-szoros válogatott Szalai – aki 2023-ban a török Fenerbahcétól igazolt a Bundesligába – egyetlen percet sem játszott a német csapatban a jelenlegi szezonban. A játékos péntek óta a belga klubnál tartózkodik, orvosi vizsgálaton is részt vett, a megállapodás pedig most meg is valósult. A Standard jelenleg 21 forduló után a 7. helyen áll a belga pontvadászatban.