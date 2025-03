Kerkez Milos neve olyan, mint bikának a vörös posztó, Robertson pikírten reagált

Andy Robertson 2017 óta a Liverpool játékosa, de már 31 éves, érthető, hogy a Liverpool vezetése is úgy gondolja, meg kellene találni az utódját. A hírek szerint nemcsak a szurkolók nagy része, hanem Arne Slot vezetőedző is úgy látja, hogy a 21 éves Kerkez Milos lenne a legjobb megoldás, akinek a piaci értékét a Transfermarkt kedden 28 millió euróról 35 millióra emelte. (Szoboszlai Dominikét pedig 75 millióról 80 millióra – nem akármilyen fordulat lenne, ha jövőre két magyar játékos szerepelne a Liverpool kezdőcsapatában!) Roberston neve mellett az eddigi 25 millió helyett pedig már csak 20 millió áll. Az idő nem a 2026-ig szóló szerződéssel rendelkező skót védőnek dolgozik, de ő most arról beszélt, hogy nem hátrál meg. A szavaiból mindenesetre kitűnik, Kerkez Milos neve olyan számára, mint bikának a vörös posztó, nagyon idegesítheti…

Kerkez Milos remekel a Bournemouth csapatában, a Liverpool kinézte magának Fotó AFP