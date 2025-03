Szoboszlai értéke az egekben, de egy másik magyar játékos nála is nagyobbat ugrott

Nem mondunk azzal újdonságot, hogy Szoboszlai Dominik a legértékesebb magyar futballista, ám középpályás most a saját rekordját is megdöntötte. 2023 decemberétől 75 millió euróra becsülte a Liverpool játékosának értékét a Transfermarkt, ez kedden emelkedett, és immáron nyolcvanmillió szerepel a neve mellett. A magyar válogatottal csütörtökön a törökök elleni mérkőzésre készülő Szoboszlai a kilencvenmilliót érő Alexis Mac Allister és a 85 millióra taksált Luis Díaz mögött továbbra is a harmadik e téren, a Premier League-ben a 11., a világon pedig a 23.

Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik becsült piaci értéke is sokat nőtt (Fotó: Northfoto/PA Wire/John Walton)

Kerkez még Szoboszlait is lepipálta

Megugrott a sztárcsapatok által körbeudvarolt Kerkez Milos értéke is. Az ő esetében eddig a decemberi 28 millió euró volt a maximum, a legutóbbi frissítés alkalmával viszont hétmillióval megnőtt, 35 millióra ugrott ez a szám. Kerkez ezzel holtversenyben harmadik a Bournemouth-nál:

Dean Huijsen: 42 millió euró Illja Zabarnij: 40 millió Justin Kluivert, Antoine Semenyo, Evanilson Kerkez Milos: 35 millió

Kerkez teljesítményén a Premier League-ben is ámuldoznak:

Sallai a harmadik

Szoboszlai és Kerkez után Sallai Roland a harmadik legértékesebb magyar játékos a Transfermarkt szerint, a Galatasaray szélsőjét decembertől 13 millióra taksálja a portál. Őt Willi Orbán (RB Leipzig, tízmillió) és Gazdag Dániel (Philadelphia Union, kilencmillió) követi.