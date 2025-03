Elég sokan vannak, akik nagy fejfájást okoznak Marco Rossinak

Ezen a héten eldől, marad-e a magyar válogatott a Nemzetek Ligájának az A divíziójában, vagy lecsúszik a B-be. Egyáltalán nem mindegy, ez majd a következő Európa-bajnokság selejtezőinek a sorsolásakor sokat számíthat, ezért is fontos a török elleni két felvonásos párharc megnyerése. A magyar csapat csaknem napra pontosan három hónapja lépett pályára a legutóbb, a Puskás Arénában 1-1-re végzett Németországgal, és azóta sok minden történt, megváltozott a kerettagok többségénél.

Marco Rossi szövetségi kapitánynak emiatt fájhat a feje, amikor összeállítja csütörtök estére, az isztambuli mérkőzésre a kezdőcsapatát, több poszton meg kell harapnia valamelyik ujját.

Érdemes végigfutni a neveken, és megpróbálni a kapitány fejével gondolkozva kitalálni, vajon kikre esik a választása, a magyar válogatott milyen összeállításban futhat ki a Rams Parkban.

Gulácsi Péter káprázatosan védett szombaton a Dortmund ellen, ez remek ajánlólevél volt a válogatott kezdőjébe (Fotó: AFP)

Már klasszikus téma a kapuskérdés, amely így fogalmazódik meg: Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes? Gulácsi az ősszel szabadságolta magát a válogatottól, mert úgy érezte, a súlyos sérülése után 34 évesen éppen elég neki az RB Leipziggel járó terhelés, és Dibusz Dénes tökéletesen pótolta őt, ahogyan a sérülése idején is. Marco Rossi a tavalyi Európa-bajnokságon Gulácsi Péter mellett tette le a voksát, és szinte biztosan így tesz most is. Dibusz Dénes a tavasz idény elejét kihagyta sérülés miatt, és bár visszatért a Ferencváros kapujába, Gulácsi a Bundesligában bombaformát mutat, a legutóbb szombaton őrületbe kergette a Dortmund csatárait, a Kickertől pedig a legértékesebb 1-es osztályzatot kapta.

Akár pénzfeldobás is dönthetne

A kapitány minden bizonnyal marad a három védős rendszernél, amelyben Orbán Willi helye megkérdőjelezhetetlen, és jó esélye van annak, hogy a bal oldalán Dárdai Mártonnal harcol majd a török támadókkal. Dárdai rendszeresen játszik a Bundesliga másodosztályába tartozó Herthában, legnagyobb riválisa, Szalai Attila az Európa-bajnokság óta most kapott először meghívót, új csapatában, a belga Standardban (melynek a télen kölcsönadta a német Hoffenheim) játszott már négy meccsen 244 percet, öt találkozót viszont csak kívülről nézett, tehát nincs még folyamatosan játékban. A jobb oldali védő posztján Marco Rossi egyik kedvence, Fiola Attila is bevethető, ám megvan az esélye Balogh Botond bevetésének is, aki mégiscsak egy top bajnokságban, az olasz Serie A-ban edződik hétről hétre.

Nikitscher Tamás helyt áll a spanyol élvonalban, ez komoly érv mellette (Fotó: Zumapress.com)

A középpálya jobbszárnya is okozhat fejtörést a kapitánynak. Nego Loic a francia élvonalban alapembere a kieső helyen álló Le Havre-nak, Bolla Bendegúz pedig az osztrák Rapid Wien erőssége, és kiváló formában futballozik, kettőjük között akár a pénzfeldobás is dönthet, persze Marco Rossi nyilván nem ezt az utat választja. Eggyel beljebb Schäfer András helye annak ellenére biztosnak látszik, hogy az Union Berlinben ingázik a cserepad és a kezdőcsapat között, az öt idei mérkőzésen mindössze 315 percet töltött a pályán. Mérget lehet venni Nikitscher Tamás beállítására is, aki egyrészt a kapitány nagy felfedezettje, másrészt pedig stabil tagja a spanyol Valladolidnak.

A nagy kérdés: Kerkez Milos vagy Nagy Zsolt

És akkor jön az, ami mindenkit izgat: a középpálya bal oldalán Kerkez Milos vagy Nagy Zsolt kezdi-e meg a mérkőzést Isztambulban? Nagy Zsolt nagyot megy az idén a Puskás Akadémiában, ráadásul az ősszel, amikor Kerkez sérülés miatt kétszer is lemondta a válogatottságot, Nagy ezen a poszton főszerepet vállalt a sikerekben. Ugyanakkor a Bournemouth magyarja is pazar formában hozza a meccseket, az idén egy gólnál és három gólpassznál tart,

állítólag már nemcsak a Liverpool, hanem a Real Madrid figyelmét is felkeltette, és mindez nyomós érv mellette. Ha Gulácsinál számít, hogy ő a Bundesligában, Dibusz pedig csak az NB I-ben mutatja be a bravúrokat, akkor ez igaz a Premier League-ben vitézkedő Kerkez és a szintén az NB I-ben tündöklő Nagy összevetésében is.

A támadó szekcióban Szoboszlai Dominikra kár is itt szót vesztegetni, az ő helye bombabiztos a csapatban. Alighanem így lenne ez Sallai Roland esetében is annak ellenére, hogy nem tudott a Galatasaray kulcsemberévé válni, ám ő sérült, és rá nem számíthat a kapitány, az észak-amerikai MLS új idényében jól rajtoló Gazdag Dániel lehet ennek a kedvezményezettje. A csatároknál Varga Barnabás beállítása csak azért lehet kicsit kérdéses, mert ő is bajlódott sérüléssel, ezért nincs még a csúcson, ám alighanem így is több várható tőle, mint Csoboth Kevintől vagy Szabó Leventétől. Természetesen a keretből csak azokat említettük, akiknek reális esélyük van bekerülni a pályára kivonuló válogatottba, de ők is feladhatják a leckét Marco Rossinak, ami a posztokért vívott harcra gondolva alighanem kellemes gond a kapitány számára.