Kerkez Milos látványos üzenetet küldött haza Marco Rossinak

Szoboszlai Dominik személy szerint felemás, a Liverpool viszont tökéletes hetet zárt. Szerdán a Bajnokok Ligájában a csapat gyengén, olykor alárendelt szerepet játszott Párizsban a PSG vendégeként, mégis nyert 1-0-ra, és a magyar középpályásé volt a kevés jó teljesítmény egyike. Szombaton a Premier League-ben a Liverpool a Southamptont fogadta, az első félidőben fásultan játszott, Szoboszlai is rászolgált a cserére a szünetben, és csak annak örülhetett, hogy a társak a második félidőben fordítottak, és 3-1-re nyertek. Arne Slot menedzser egyébként megvédte, elismerve, hogy talán nem is kellett volna játszatnia az utóbbi hetekben kifacsart magyar futballistáját.

Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában remekelt. Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat

Remekelt a Bournemouth magyarja, Kerkez Milos ugyanis a megszokott jó játék mellett adott egy parádés gólpasszt is, ami ide kattintva tekinthető meg . Ennek ellenére nem lehetett maradéktalanul boldog, mert bár a csapata már 2-0-ra is vezetett Londonban a Tottenham ellen, a házigazdák egyenlíteni tudtak, és a Bournemouth most nem áll nemzetközi kupát jelentő helyen. Ezzel együtt Kerkez Milos hétről hétre markáns üzenetet küld a játékával Marco Rossi szövetségi kapitánynak, így érvelve amellett, hogy Nagy Zsolt helyett őt szerepeltesse a válogatottban.