Schäfer helyzete aggasztó a Bundesligában, Lisztes mintha nem is létezne

Általában a Bundesliga foglalkoztatja a legtöbb magyar futballistát az európai topbajnokságok közül, és különösen igaz volt ez az elmúlt években. Két éve ilyenkor még Szoboszlai Dominik is az RB Leipzig játékosa volt, tavaly szeptemberig pedig Sallai Roland is rendszeresen szerepet kapott a Freiburgban. Előbbi a Liverpoolba, utóbbi a Galatasarayba igazolt, de nélkülük is akad bőven magyar a német élvonalban, az utóbbi időben azonban csak Gulácsi Péter és Willi Orbán helye maradt biztos a Lipcsében. Mi történik a többiekkel?

Schäfer András miatt Marco Rossi is aggódhat. Fotó: Ulrik Pedersen

A válogatott szempontjából Schäfer András helyzete tűnik a leginkább aggasztónak. Az Union Berlin középpályása egyelőre a perifériára szorult a csapat decemberben kinevezett új vezetőedzőjénél, Steffen Baumgartnál. Legutóbb szombaton sem lépett pályára a magyar középpályás, a kispadról nézte végig, ahogy az Union nélküle aratott fontos, 4-0-s győzelmet a Hoffenheim ellen.

Baumgartnak ez volt a hatodik bajnokija a berlini csapat élén, Schäfer ezek közül csak kettőn játszott, egyszer a Mainz ellen 72 percet kapott (2-1), aztán a St. Pauli ellen újra kezdő volt, de már a félidőben lecserélték, és azóta már a második mérkőzést hagyta ki. A helyzete nem egyszerű, erről maga is beszélt nemrég. Egyrészt új szerepkörben játszik, előretolt tízesként, amit még szoknia kell, másrészt…

Marco Rossi is kíváncsi, miért nem játszik Schäfer András

– Az elmúlt másfél évben öt edzőm volt, és sajnos egyiküknél sem volt zökkenőmentes a csapatba kerülésem, ám úgy érzem, készen állok rá, hogy Steffen Baumgartnál is beverekedjem magam, ahogy korábban négy trénernél is sikerült – jelezte a 25 éves középpályás, aki hozzátette, a szövetségi kapitány is aggódik a helyzete miatt.

– Az utóbbi években ritkán fordult elő, hogy ha egészséges vagyok, keveset játszom. Ilyenkor a szeretteimnek sem egyszerű, és szerintem Marco Rossi sem boldog. Ha kimaradok, rendre megkérdezi, mi a helyzet – árulta el Schäfer a Nemzeti Sportnak.

Dárdai Bence megint a kispadon találta magát a Wolfsburgban. Fotó: Silas Schueller/Defodi Images

Dárdai Bence egyelőre német utánpótlás-válogatott, de bízhatunk benne, hogy hamarosan a bátyjaihoz hasonlóan magyar színekben láthatjuk, Rossi már jelezte, hogy kész meghívni őt a nemzeti csapatba, és a 19 éves középpályás is kíváncsi a kapitány elképzeléseire. Dárdai novemberben valósággal berobbant a Wolfsburgban, stabil kezdő lett a Bundesligában, meglőtte az első gólját és három gólpasszt is kiosztott rövid időn belül.

Innen nézve negatív fordulat, hogy az elmúlt hetekben a kispadon találta magát. Először épp a születésnapján, a Kiel ellen került ki a kezdőből január 24-én, nem is állt be azon a meccsen (2-2). Aztán a múlt héten csereként kapott szűk negyedórát az Eintracht Frankfurt ellen (1-1), majd szombaton újra csak a kispadot koptatta a Bayer Leverkusen ellen (0-0).

Mikor jön el végre Lisztes Krisztián ideje Frankfurtban?

Ifjabb Lisztes Krisztián tavaly nyáron nagy reményekkel igazolt a Fradiból az Eintracht Frankfurthoz, és bár hivatalosan az első keret tagja, eddig még a kispadra sem ülhetett el. A 19 éves támadó az ősszel csak a negyedosztályú tartalékcsapatban játszott, és a legutóbbi hír az volt róla, hogy Dino Topmöller vezetőedző dicsérte a képességeit, és a szavai arra utaltak, hogy a tavaszi szezonban eljöhet az ideje.

Erre egyelőre továbbra is várni kell, Lisztes még mindig nem tudta beverekedni magát a Frankfurt meccskeretébe, legutóbb szombaton a Mönchengladbach ellen (1-1) sem volt a kispadon sem.

Az idény elején volt még egy magyar a Bundesligában, ám Szalai Attila az ősszel egyáltalán nem kapott lehetőséget a Hoffenheimben, és a belga Standard Liege-hez távozott kölcsönbe a nyárig.

Összességében, leszámítva a Lipcsében stabil kezdő, csapatkapitány Willi Orbánt és az első számú kapus Gulácsi Pétert, a magyar játékosok helyzete jelenleg nem túl rózsás a Bundesligában.