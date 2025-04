Arda Güler gólja után Ancelotti üzent a játékosának: Ilyeneket nem csinálhat

Némileg meglepő módon a Real Madrid kezdőcsapatában Carlo Ancelotti bizalmat szavazott Endricknek és Arda Gülernek is. A török válogatott focista meg is hálálta a lehetőséget, hiszen a 21. percben ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját – Güler a klubjában december, összességében pedig a magyarországi Nemzetek Ligája-osztályozó óta először volt eredményes. Endrick ugyanakkor ezúttal nem teljesített igazán jól, így végül Gülerhez hasonlóan őt is lecserélte edzője a második félidőben, ráadásul Ancelotti a mérkőzést követő sajtótájékoztatón kíméletlenül elmondta a brazilról is a véleményét.

Arda Gülerről és Endrickről is beszélt Carlo Ancelotti a Real Madrid egygólos győzelme után. Fotó: Middle East Images/Gokhan Taner

– Ilyeneket nem csinálhat. Még fiatal és

sokat kell tanulnia, köztük azt, hogy ilyen dolgok nem léteznek a futballban

– mondta Carlo Ancelotti a 18 éves brazil játékosáról azzal kapcsolatban, hogy sokszor ragaszkodott az egy az egy elleni szituációkhoz, és ezekben rendre nem járt sikerrel, és két nagy helyzetet is kihagyott. – Olyan keményen kell odatennie magát, amennyire csak tudja, mert ez nem egy színház.

Real Madrid: Carlo Ancelotti Endrick mellett Arda Gülerre is kitért

Az olasz szakember a márciusban Szoboszlai Dominikkal összeveszett Arda Gülerről is beszélt, akit a gólját követő ünneplésben meg is ölelt, ezzel is jelezve a kettejük között fennálló jó kapcsolatot a török focista kevés (az idényben eddig 1323 percnyi) játéklehetősége ellenére.

– Minőségi, jó játékot mutatott.

A jövőben is inkább belső középpályásként számítok rá 4-4-2-es vagy 4-3-3-as felállás esetén, mint csatárként

– nyilatkozta Ancelotti a 20 éves török játékosról. – Amit támadásépítésben teljesít, az fenomenális, ezt most ezen a poszton meg is mutatta. Noha a párharcok során hiányzik belőle még egy kis erő, de a játékminősége kiváló.

A sikerével a Real Madrid továbbra is négypontos lemaradással üldözi az éllovas Barcelonát a La Liga tabelláján. A két csapat szombaton este egymás ellen vívja a Király Kupa döntőjét, amelyen Ancelotti elmondása szerint a Getafe ellen megsérült Eduardo Camavinga és David Alaba játéka is bizonytalan.