Ancelotti mehet? Szabad az út a Real Madrid „leendő” edzője előtt

Már korábban is gyakran lehetett hallani arról, hogy Carlo Ancelotti nem tölti ki a Real Madridnál 2026-ig szóló szerződését, mert a klub lecserélné őt, az olasz szakembert pedig tárt karokkal várnák Brazíliában, hogy a Selecao szövetségi kapitánya legyen. A Bajnokok Ligájából való – a Real esetében korainak számító – negyeddöntős kiesés csak ráerősített ezekre a pletykákra, és sokan tudni vélik, hogy Ancelottinak nincs maradása. A legvadabb találgatások arról szóltak, hogy a sikeredzőnek már a vasárnapi Király Kupa-döntő előtt mennie kell, ami persze elképzelhetetlen. Egy másik verzió szerint az idényt még Ancelotti vezetésével fejezné be a királyi gárda, a júniusi klubvilágbajnokságon viszont már más irányítana, akár csak átmenetileg is.

Kloppot nem érdekli a Real Madrid

Legfőbb jelöltként a legutóbb a Liverpoolt irányító Jürgen Kloppot emlegették a vezetőedzői posztra. Ez is valószerűtlen forgatókönyv volt, tekintve, hogy a német tréner korábban kijelentette, edzőként a közeljövőben nem kíván dolgozni, és januárban a Red Bull nemzetközi futballigazgatója lett. A pletykák szerint Klopp unatkozik ebben a szerepkörben, de ezt az ügynöke, Marc Kosicke tagadta, ahogy azt is, hogy a következő idényben bármely csapat vagy a vele is összeboronált brazil válogatott edzője lenne.

Szó sincs arról, hogy Jürgen Klopp elhagyná a Red Bullt a Real Madrid kedvéért Fotó: AFP/Red Bull Content Pool/Jason Halayko

Klopp helyett Xabi Alonso vehetné át a Real Madrid irányítását. A klub egykori középpályását már a zajló idény előtt a blancók kispadján látták. Akkor még nem került sor a váltásra, de most nagy erre az esély. Ezt bizonyítja, hogy az Alonsót jelenleg alkalmazó Bayer Leverkusen vezérigazgatója, Fernando Carro a Real Madrid BL-ből való kiesése kapcsán felfedte, ő inkább a spanyoloknak szurkolt az Arsenallal szemben, mert tartott attól, hogy a korai búcsú esetén Ancelottit kirúgnák, és éppen az ő edzőjüket szemelnék ki a helyére.

Alonso mehet, ha menni akar

A németek első embere azóta megint nyilatkozott Alonso helyzetéről. Mint kiderült, a Real Madridnak tízmillió eurót kellene fizetnie, hogy kivásárolja a Leverkusent bajnoki címig vezető trénert a 2026 nyaráig szóló szerződéséből.

Xabi Alonso szerződésében nincs kivásárlási záradék, ugyanakkor megállapodtunk vele, hogy ha egy olyan klub jelentkezik érte, ahol korábban játszott, tárgyalásokat kezdünk, és nem állunk a távozása útjába. Azt szeretnénk, ha Xabi Alonso folytatná a munkát a Bayer Leverkusennél, de tudattuk vele, hogy a döntést a következő három-négy hétben meg kell hoznia, és nem várhatunk ezzel az idény végéig. Úgy érzem, hogy ötven százalék az esély a maradására

– mondta Carro.

Xabi Alonso lehet a befutó a Real Madridnál Fotó: AFP/NurPhoto/Ulrik Pedersen

Spanyol lapértesülések szerint Alonso tanácsadója, Inaki Ibanez folyamatosan kapcsolatban áll a Real Madriddal, de utóbbi még nem kereste meg a Bayer Leverkusent, hogy kivásárolná egykori játékosát a szerződéséből. A spanyol Sport portál ugyanakkor arról írt, hogy a királyi gárda Szoboszlai Dominik „kedvenc” futballistáját, Arda Gülert is felajánlaná a Leverkusennek az üzlet részeként, de mivel úgy látják Madridban, hogy nagy jövő áll a 20 éves török játékos előtt, így visszavásárlási záradék is lenne a szerződésben.

A hétvégén maga Alonso is megszólalt a találgatásokról, de a spanyol edző a jövő helyett egyelőre inkább a jelenre koncentrál.

– Ez nem a megfelelő időpont arra, hogy a jövőről beszéljünk, mert az idény egy nagyon fontos pillanatában vagyunk. Nem akarok pletykákról beszélni. Megértem, hogy ilyesmi felmerül, de nekem fontosabb az, ami most történik – zárta rövidre a kérdést a Bayer vezetőedzője.

Nem kellene kirúgni Ancelottit?

Bár az egyre biztosabbnak tűnik, hogy Ancelotti távozik a Real Madrid kispadjáról, a tréner honfitársa, a korábban az AC Milant, az Atlético Madridot és az olasz válogatottat is irányító Arrigo Sacchi szerint hibázna a klub, ha elküldené a tapasztalt edzőt, mert nem ő a hibás a csapat vergődéséért.

Elszomorít, még ha a futball része is, hogy mindenki Carlettót kritizálja és okolja a Bajnokok Ligájából való kiesés miatt. Ezek az emberek tudják egyáltalán, hogy ki Ancelotti? Tudják, hogy hány trófeát nyert? Én a futball tudorának tartom őt, nemcsak a trófeái, hanem az emberi tulajdonságai miatt is. A Real Madrid helyében jól meggondolnám, mielőtt kirúgnám Carlettót

– figyelmeztette a spanyolokat a klub egykori sportigazgatója a Gazzetta dello Sportnak adott interjúban.

Sacchi továbbá azt is elárulta, szerinte miért szenved a Real Madrid. Mint elmondta, Florentino Pérez kiváló klubelnök, aki abban azonban hibás, hogy mindig a csatársorra koncentrál. A támadók közé tartozik a királyi gárda tavaly nyári fő szerzeménye, Kylian Mbappé is, akivel Sacchi szerint rosszabb lett a Real.