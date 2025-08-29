A Fradi Európa-liga ellenfelénél Mourinho miatt áll a bál, irdatlan pénzről van szó

Edzőt keres a Ferencváros egyik ellenfele az Európa-liga alapszakaszában. A péntek délutáni sorsoláson kiderült, hogy a második számú európai kupa főtábláján a Fradi Isztambulban a Fenerbahce ellen is pályára lép majd. A török sztárcsapat nem sokkal korábban rúgta ki José Mourinho vezetőedzőt, akinek a végkielégítése miatt áll a bál.

Két éve José Mourinho a Romával Budapesten jétszott az Európa-liga döntőjében, most a Fradi ellen már nem ő lesz a Fenerbahce edzője. Fotó: Illyés Tibor / MTI

A világhírű, kétszeres BL-győztes edző mindössze 15 hónapig irányította a Fenerbahce csapatát, és a szerződéséből még lett volna hátra egy év, emiatt jelentős végkielégítésre lehet jogosult. A Daily Mail arról ír Yagiz Sabuncuoglu török újságíróra hivatkozva, hogy Mourinho mintegy 8,8 millió eurós fájdalomdíjra számíthat a Fenerbahcétól.

Emiatt most nagy a felháborodás Törökországban, tekintettel arra, hogy Mourinho nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A török sportlap, a Fanatik hosszasan sorolja a portugál kudarcait, amelyekből a legfontosabbak, hogy az előző idényben a bajnokságban az ősi rivális Galatasaray mögött végzett, a Török Kupából már a negyeddöntőben kiesett, az Európa-ligában pedig a legjobb tizenhat között vérzett el. Erre jött rá a mostani BL-kudarc a Benfica elleni rájátszásban.

Mourinho végkielégítése több lehet, mint a Fradi eddigi keresete

Csakhogy el tudjuk helyezni Mourinho várható, 8,8 millió eurós végkielégítését, ez több, mint amennyit a Fradi eddig keresett a nemzetközi porondon. A magyar bajnok 4,29 milliót kap azért, mert eljutott a BL-ben az utolsó selejtezőkörig, plusz 4,31 milliót az Európa-liga főtáblájáért, ami összesen körülbelül 8,6 millió.

Mourinho az eredmények helyett a balhéival és megbotránkoztató nyilatkozataival hívta fel magára a figyelmet Törökországban, utóbbiak közül az lehetett az utolsó csepp a pohárban, hogy a Benfica elleni vereség után a klub vezetését kárhoztatta az átigazolások miatt.

A Fradi ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában: