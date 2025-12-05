Magyar egyetemmel fogott össze az FC Barcelona

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara (PTE ETK) és az FC Barcelona innovációs és képzési központja, a Barcelona Innovation Hub.

Ács Pongrác, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának dékánja és Sergi González Moreno, az FC Barcelona Innovation HUB nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője (Fotó: MTI/Ruprech Judit)

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a sajtótájékoztatón kiemelte: a megállapodás annak bizonyítéka, hogy a magyar felsőoktatás az elmúlt években sikeresen megújult és versenyképesebbé vált. Mint mondta, a nemzetköziesítési programoknak köszönhetően ma már tizenkét magyar egyetem tartozik a világ intézményeinek legjobb öt százalékába.

Hankó hangsúlyozta, hogy

a Barcelona a globális sportvilágban hasonló rangot képvisel, mint a Harvard vagy az Oxford az akadémiai szférában.

A miniszter szerint az együttműködés további lendületet ad a pécsi egyetemnek, amely már most is a világ egyetemeinek legjobb 2,5 százalékában szerepel.

A partnerség jelentőségét Ács Pongrác, a PTE ETK dékánja is hangsúlyozta. Elmondta: a 4200 hallgatóval működő kar negyven egészségügyi intézménnyel áll kapcsolatban, és az ország kétharmadát lefedő hálózatával a legnagyobb hasonló portfóliójú hazai képzőhelynek számít. A dékán szerint

az FC Barcelonával való együttműködés azt üzeni, hogy a pécsi kar oktatása és tudományos tevékenysége már a nemzetközi élvonalba tartozik.

Sergi González Moreno, a Barcelona Innovation Hub nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője úgy fogalmazott: a partnerség kölcsönös tiszteleten alapul, és mindkét fél számára értéket teremt. Spanyolország magyarországi nagykövete, Luis Angel Redondo Gomez szerint az együttműködés azt bizonyítja, hogy a pécsi egyetemen dolgozó szakemberek tudása nemzetközi szinten is keresett.

Miseta Attila, a PTE rektora történelmi jelentőségűnek nevezte az eseményt, amely szerinte mérföldkő az egész magyar felsőoktatás számára. Mint mondta, a PTE egészségtudományi szakemberei a jövő sporttudományának formálásában is fontos szerepet kaphatnak.

A megállapodás gyakorlati előnyöket is kínál.

A PTE ETK hallgatói a magyar diplomájuk mellett opcionálisan megszerezhetik a Barcelona Innovation Hub nemzetközi okleveleit, például a Professional Diploma in Injury Management for Team Sports vagy a Professional Diploma in Team Sports Injuries tanúsítványokat. A képzés gyakorlatorientált, közvetlen kapcsolatot biztosít a hallgatóknak a Barcelona szakembereivel, kutatóival és programjaival, ami jelentősen növeli munkaerőpiaci értéküket és globális versenyképességüket.