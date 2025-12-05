A miniszter megállapodott a hallgatókkal az ösztöndíjak emeléséről + videó

A PTE a harmincezer egyetemből az első 750 között van, azaz a felső 2,5 százalék részét képezi – közölte Hankó Balázs a baranyai vármegyeszékhelyen rendezett Kérdezd a minisztert! elnevezésű hallgatói fórum után.

Felhívta a figyelmet, hogy az egyetemek modellváltása, megújulása éppen azért indult el az intézmények, a többi között a PTE kérésére, hogy versenyképesebb legyen a magyar felsőoktatás. Azért, hogy legyen nagyobb autonómiája az egyetemeknek, és a nemzetközi rangsorokban lépjenek előre, ezáltal versenyképes tudást biztosítsanak a fiataloknak – mondta a miniszter.

Hankó Balázs emlékeztetett, hogy a jelenleg már a tizenegyedik alkalomnál járó rendezvénysorozat egy pécsi ötletből indult, amikor bő fél évvel ezelőtt egy program után hosszabban folytatott párbeszédet a hallgatókkal.

Közölte: a rendezvény pécsi állomásán az egyetemi autonómia révén szóba került, hogy ma Magyarországon minden egyetemista elmondja és elmondhatja a véleményét, az ágazatért felelős miniszter meghallgatja őket, és nézetkülönbség esetén is a kölcsönös tisztelet jegyében zajlik a párbeszéd. Pécsen „jó volt azt látni, hogy lehet így beszélgetni, lehet így vitatkozni egymással” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy Pécsen az egyetem, a város és a kultúra egybefonódik, amit az is bizonyított számára, hogy soha annyi kultúrával összefüggő kérdést nem kapott egyetemi fórumon, mint Pécsen, köszönhetően a művészeti karról érkezőknek is.

Az ösztöndíjak kérdésében megállapodtak, hogy azokat emelni kell, míg a kollégiumi férőhelyek bővítése kapcsán Hankó Balázs biztosította a hallgatókat, hogy Pécsen is jelentős kollégiumfejlesztés megvalósításán dolgoznak. Az is szóba került, hogy az egyetemek, kollégiumok, a női hallgatók biztonságának fokozása kapcsán is programot indítanak.

Horváth Dominik, a PTE EHÖK elnöke pozitívan értékelve a találkozót. Azt mondta: konstruktív és előremutató beszélgetést folytattak az egyetemi polgárok a miniszterrel egyebek mellett a felsőoktatás alappilléreiről és a napi működés kérdéseiről.