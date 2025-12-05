Orbán Viktor: Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak + videó

A háború leginkább a vállalkozóknak árt, erről beszélt Orbán Viktor a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) díjátadóján, ahol a legkiválóbb vállalkozóknak jár elismerés. A kormányfő kiemelte:

Önöknek kell a leginkább érezniük, hogy a háború az önök ellensége. Összességében azt kell mondanom, hogy még így is, hogy blokkolja a gazdaságot, összevetve a helyzetet a többi nyugat-európai országgal, Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók pedig győzelemre állnak.

Fotó: Havran Zoltán

Megérte kimaradni a háborúból

Orbán Viktor megjegyezte, leginkább azért áll a háború vesztésre Magyarországon, mert kimaradtunk az ukrajnai háborúból, ellentétben a nyugat-európai országokkal, amelyek beszálltak. Úgy vélte, azok most bajban vannak és még nagyobb bajban lesznek. – Amikor ők találkoznak a saját vállalkozóikkal és fölmondják ugyanazokat a számokat, amiket most én elmondtam, akkor a hiányzó összeg ott még sokkal nagyobb, mint az az összeg, ami innen hiányzik – emelte ki.

A háború ugyanis drága dolog. Nem véletlen, hogy aki leginkább ért a gazdasághoz vagy gondolkodásmódját leginkább az üzlet határozza meg – az amerikaiakra gondolok –, azok már ki is szálltak belőle. A nyugat-európai barátaink azonban befelé mennek, egyedül kell kifizetniük a háború árát, és az borsos lesz. Egyébként is rossz bőrben vannak a nemzetközi versenyképesség tekintetében, hát még így

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, aki köszönetet mondott azoknak a vállalkozóknak, akik ezekben a nehéz időkben nem adták fel, hanem folytatták a munkát.

Sorsdöntő útkereszteződés

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság jövője két tényezőtől függ: a háború mellett fontos az is, hogy milyen gazdaságpolitikai irányba halad majd az ország. – Most pártok nevének említése nélkül mondom, az önök sikere és lehetőségei nagy mértékben múlnak azon, hogy jobboldali vagy baloldali gazdaságpolitika lesz Magyarországon. Ez egy új helyzet, ettől elszoktunk. Az elmúlt 15 évben ugyanis csak jobboldali gazdaságpolitika volt, már nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen az, amikor nem ilyen van, hanem a másik fajta – emelte ki Orbán Viktor, majd hozzátette:

Az én tapasztalataim – és ezek nem rövidek, évtizedeseknek mondanám őket – azt tanítják, hogy ha baloldali gazdaságpolitika van, annak az a lényege, hogy a politikusok mindig jobban tudják, hol a pénz helye. Ezért amennyit csak tudnak, elvesznek azoktól, akiknek van, és a nagyobbnak tételezett tudásuk alapján, amit rejtélyes módon igazságosságnak neveznek, megpróbálják az önöktől elvett pénzt szétosztani

– figyelmeztetett. Azt is elmondta, hogy a baloldali gazdaságpolitika mindig bürokráciát, túlszabályozást, segélyekkel való visszaélést, korrupciót eredményezett, aminek a vége mindig az adóemelés volt. Ennek kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy egész Európa a baloldali gazdaságpolitikák irányába tolódott, ezért van az a ma már szinte közhelynek számító felismerés, amit mindenkitől hallhatunk, hogy Európa elveszíti a versenyképességét.

Ezzel szemben a jobboldali gazdaságpolitika gondolatának az áll a középpontjában, hogy munka és teljesítmény nélkül nem lehet boldogulni. A családok és a vállalkozások, akik megkeresték a pénzt, azok tudják a legjobban, hogy hol van annak a pénznek a helye, ezért náluk kell hagyni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában megosztott üzenetében is arra utalt, hogy a vállalkozók a gazdaság motorjai.

Délután vállalkozók napja. A Tisza megduplázná a társasági adót, megszüntetné a kkv-k kedvezményes adózási formáit, és már a középkategóriás autókra is 32 százalékos áfát vezetne be. Jó, ha mindenki tudja, hogy mi a tét

– hangsúlyozta a miniszterelnök.