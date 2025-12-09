Estavana PolmanHollandianői kézilabda vbAbbingh

Az arnhemi róka és egy libabőrös holland kapus is kézilabda-válogatottunk vesztét akarja

Női kézilabda-válogatottunk szerdán 18 órakor Rotterdamban a társházigazda Hollandia ellen lép pályára a világbajnokságon. A holland válogatottban két játékos is különösen motivált lehet, hiszen Estavana Polman és a csapatkapitány Lois Abbingh is utolsó világbajnokságán szerepel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 11:54
Estavana Polman akcióban Fotó: IRIS VAN DEN BROEK Forrás: ANP
A 2019-es vb-t hatalmas meglepetésre Japánban Hollandia nyerte meg, a döntőben 30-29-re győzött Spanyolország ellen, és a finálé legeredményesebb játékosa Estavana Polman volt a kilenc találatával. Ő lett a vb legértékesebb játékosa is (MVP), de a világbajnokságon a legtöbb gólt Lois Abbingh dobta. Polman és Abbingh egyaránt 33 évesen most is ott vannak a vb-n a holland nemzeti csapatban, már nem ők szórják a gólokat, de rutinjukkal nagyon sokat segítenek a válogatottnak. S mivel mindketten bejelentették, hogy a vb után elköszönnek a nemzeti csapattól, most hazai pályán hatványozott motiváltsággal várják a szerdai, Magyarország elleni negyeddöntőt.

Estavana Polman elköszön a holland válogatottól
 Estavana Polman elköszön a holland válogatottól (Fotó: ANP/Iris van den Broek)

Ez az összecsapás úgy jöhetett össze, hogy a holland válogatott tegnap a középdöntő zárófordulójában 26-23-ra nyert a címvédő franciák ellen , így a III. csoport élén végzett. S megkapta Golovin Vlagyimir együttesét, amely az I. csoportban második lett a dánok mögött. A hollandok tulajdonképpen magabiztosan győzték le a franciákat, de a vége izgalmas is lehetett volna. Négy perccel a vége előtt 25-21 volt állás, majd egy könnyelmű labdavesztés után 25-22, és újra a franciák támadtak, mert Polman is eladta a labdát. De visszasprintelt, és ő akadályozta meg, hogy Nina Dury gólt szerezzen, kiprovokált egy támadó szabálytalanságot.

– Milyen okosan csinálta, jár a gratuláció az arnhemi ravasz rókának! Szépen visszafutott a franciával, és úgy intézte, hogy szabálytalankodjon. Ügyes! – idézi a Sportnieuws cikke a Viaplay kommentátorát, Raymond Koningot. Aki arra utalt, hogy Estavana Polman Arnhem városában született.

Meddig jut a holland válogatott?

A találkozó legjobbját megillető díjat a kapus Yara ten Holte kapta, aki 35 lövésből 14-et hárított, ez negyven százalékos mutató.

– Libabőrös érzés hallani, amikor a közönség a nevemet skandálja, és szenzációs, hogy legyőztük a világbajnokot, de ezzel még semmit sem nyertünk a vb-n. Érmet akarok nyerni, és az nem számít, hogy a torna legjobb vagy legrosszabb kapusa vagyok-e. Meccsről meccsre haladunk, most elkerültük Dániát, Magyarország jön, aztán Norvégiával játszunk. De először persze a negyeddöntőt kell megnyernünk – szögezte le Yara ten Holte.

 

Szemerey Zsófi, a magyar válogatott kapusa:


 

