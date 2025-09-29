Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett

Beszélt arról is, hogy a holttestre fekvő pozícióban találtak rá, és úgy tudják, a holttest mellett személyes tárgyakat találtak, köztük egy palackot is.

A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.

A portál úgy tudja, a család percek alatt odaért a helyszínre, és azonosította a holttestet. Állítólag ők is sokkos állapotban hagyták el a helyszínt.