Nagyjából 200 méterre a túraút mellet, a bokrok között találták meg a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett holttestét. A BorsOnline-nak néhány önkéntes, akik részt vettek a keresésben, azt állította, hogy miután megtalálták a nő holttestét, szinte azonnal arról kezdtek beszélni, hogy milyen tárgyakat találtak a holttest mellett.
Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett
A rokonok és a család percek alatt a helyszínre sietett.
A kutyások jelentkeztek rádión, hogy „találtunk valakit”. Ebben a pillanatban leállt a keresés és mindenki elindult vissza a helyszínre, a focipályára. A rendőrség a ruházata alapján azonosította Nikit, majd néhány információ hozzánk is kiszivárgott
– fogalmazott egy, a neve elhallgatását kérő önkéntes. Hozzáfűzte, sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a lány vélhetően nem túrázni készült, hanem öngyilkosságot akart elkövetni.
Beszélt arról is, hogy a holttestre fekvő pozícióban találtak rá, és úgy tudják, a holttest mellett személyes tárgyakat találtak, köztük egy palackot is.
A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.
A portál úgy tudja, a család percek alatt odaért a helyszínre, és azonosította a holttestet. Állítólag ők is sokkos állapotban hagyták el a helyszínt.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
