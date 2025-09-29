Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja

A portál úgy tudja, a rendőrség kivonult a holtesthez, a helyszínt azonnal elkerítették a kíváncsi szemek elől, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassanak a helyszínelők. Nikit az utolsó ismert ruházata alapján azonosították. A rendőrség azonnal telefonált a családtagoknak, arra kérték őket, hogy menjenek a keresés helyszínére. Sajtóinformációk szerint perceken belül Kaszás Nikolett rokonságából 26 fő jelent meg. A vöröskereszt sátrában azonosította a család a holttestet – írják.