  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja
haláltúraútvonalPilisbenKaszás Nikolettsátrábanholttest

Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja

Megrázó.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 29. 12:25
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendkívüli összefogásnak köszönhetően bukkantak rá a Pilisben a több mint három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestére – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A huszonhét éves nő holttestét a családja a helyszínen azonosította – értesült a BorsOnline

Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el a Pilisbe túrázni, azonban onnan már nem tért haza. Az ügy részleteit ebben a cikkben fejtettük ki, és a hetekig tartó keresés után a múlt hét vasárnap csaknem ötszáz ember indult útnak, hogy megtalálják Nikolettet. A közös erőfeszítéseknek köszönhetően még a délelőtti órákban, közel a túraútvonalhoz, egy bokros területen bukkantak rá Nikolett földi maradványaira. 

A portál úgy tudja, a rendőrség kivonult a holtesthez, a helyszínt azonnal elkerítették a kíváncsi szemek elől, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassanak a helyszínelők. Nikit az utolsó ismert ruházata alapján azonosították. A rendőrség azonnal telefonált a családtagoknak, arra kérték őket, hogy menjenek a keresés helyszínére. Sajtóinformációk szerint perceken belül Kaszás Nikolett rokonságából 26 fő jelent meg. A vöröskereszt sátrában azonosította a család a holttestet – írják. 

Vasárnap a rendőrség is megszólalt Kaszás Nikolett haláláról, ők azt mondták, az idegenkezűséget az alapján, amit a helyszínen láttak, kizárták, ezért a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják az ügyet. 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu