Rendkívüli összefogásnak köszönhetően bukkantak rá a Pilisben a több mint három hete eltűnt Kaszás Nikolett holttestére – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. A huszonhét éves nő holttestét a családja a helyszínen azonosította – értesült a BorsOnline.
Megtörtént az azonosítás, így erősítette meg Kaszás Nikolett halálát a családja
Megrázó.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én indult el a Pilisbe túrázni, azonban onnan már nem tért haza. Az ügy részleteit ebben a cikkben fejtettük ki, és a hetekig tartó keresés után a múlt hét vasárnap csaknem ötszáz ember indult útnak, hogy megtalálják Nikolettet. A közös erőfeszítéseknek köszönhetően még a délelőtti órákban, közel a túraútvonalhoz, egy bokros területen bukkantak rá Nikolett földi maradványaira.
További Belföld híreink
A portál úgy tudja, a rendőrség kivonult a holtesthez, a helyszínt azonnal elkerítették a kíváncsi szemek elől, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassanak a helyszínelők. Nikit az utolsó ismert ruházata alapján azonosították. A rendőrség azonnal telefonált a családtagoknak, arra kérték őket, hogy menjenek a keresés helyszínére. Sajtóinformációk szerint perceken belül Kaszás Nikolett rokonságából 26 fő jelent meg. A vöröskereszt sátrában azonosította a család a holttestet – írják.
További Belföld híreink
Vasárnap a rendőrség is megszólalt Kaszás Nikolett haláláról, ők azt mondták, az idegenkezűséget az alapján, amit a helyszínen láttak, kizárták, ezért a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják az ügyet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Koktél mentett meg egy bajba jutott lányt a bántalmazójától
Tizenhét éves barátnőjét bántalmazta egy huszonkét éves férfi.
Magyarország családi adóparadicsom, és csak egy döntésen múlik, hogy szétverhetik-e
Brüsszel és a liberális közgazdászok támadják a családtámogatásokat.
Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó
A kommunikációs igazgató szerint a béke és biztonság vagy az akasztás és főbelövés közül választhatunk.
Elképesztő horrorkaraván borzolta az autósok idegeit Kelet-Magyarországon
A román sofőrt 780 ezer forintra bírságolta a NAV.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Koktél mentett meg egy bajba jutott lányt a bántalmazójától
Tizenhét éves barátnőjét bántalmazta egy huszonkét éves férfi.
Magyarország családi adóparadicsom, és csak egy döntésen múlik, hogy szétverhetik-e
Brüsszel és a liberális közgazdászok támadják a családtámogatásokat.
Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó
A kommunikációs igazgató szerint a béke és biztonság vagy az akasztás és főbelövés közül választhatunk.
Elképesztő horrorkaraván borzolta az autósok idegeit Kelet-Magyarországon
A román sofőrt 780 ezer forintra bírságolta a NAV.