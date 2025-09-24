Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

rendőrségPolgárőrségPilisszentlászlóeltűnt

Áttörést várnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyében

Még ezen a héten.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 24. 12:09
Kaszás Nikolett Forrás: AFP or licensors/(FILES) Russian Alexander Vinnik (C) is escorted by police officers as he arrives at a courthouse in Thessaloniki on October 4, 2017. The United States has released Russian cryptocurrency kingpin Alexander Vinnik, as part of an exchange d
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Óriási összefogással szerveznek keresést a fiatal lány felkutatására a hétvégén – adta hírül a BorsOnline

Kifejtik, összesen három egyesület fogott össze és szervez közös keresést a Pilisben vasárnap. A gyülekező reggel nyolc órakor lesz Pilisszentlászlón, a Béke út végén, a focipálya és a mellette lévő parkolórészen, a kutatást a rendőrség irányítja. A nagy kutatásra kedd délutánig több mint 150 civil regisztrált – ezt Lőwinger Zoltán Mihály, a polgárőrség sajtóreferense közölte a portállal. 

Kaszás Nikolett szeptember 7-én ment túrázni a Pilisbe egyedül, és bár korábban a rendőrség azt közölte, hogy nincs gyanús körülmény az eltűnési ügyben, néhány különös információ azért napvilágra került az elmúlt napokban. Úgy tudni, hogy a rendőrség már Nikolett exe körül is szimatolgatott. 

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Bayer Zsolt avatarja

Ez, ami most a szemünk előtt kibontakozik, a legundorítóbb, leggátlástalanabb államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu