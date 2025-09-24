Áttörést várnak Kaszás Nikolett eltűnési ügyében

Kifejtik, összesen három egyesület fogott össze és szervez közös keresést a Pilisben vasárnap. A gyülekező reggel nyolc órakor lesz Pilisszentlászlón, a Béke út végén, a focipálya és a mellette lévő parkolórészen, a kutatást a rendőrség irányítja. A nagy kutatásra kedd délutánig több mint 150 civil regisztrált – ezt Lőwinger Zoltán Mihály, a polgárőrség sajtóreferense közölte a portállal.