A fázósak nem fognak örülni a következő napok időjárásának

Folytatódik az átlagosnál hűvösebb idő a hétvégén, és a szél is erős, olykor viharos lesz. Pénteken és szombaton többfelé kisüt a nap, de szombat délután nyugat felől beborul az ég és elered az eső. Vasárnap csökken a felhőzet és a csapadék egyre inkább keletre húzódik – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Forrás: MTI2025. 10. 02. 13:01
Túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű pénteken a Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben, az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég és ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10-15 fok között várható.

Szombaton a nap első felében a Tiszántúlon, a Duna–Tisza közén még erősen felhős lesz az ég, és a keleti határszélen szemerkélő eső is előfordul, de fokozatosan csökken a felhőzet, és a csapadék is megszűnik. Másutt derült, illetve fátyolfelhős idő várható sok napsütéssel, ugyanakkor délután nyugat felől gyors felhősödés veszi kezdetét, éjfélre mindenhol beborul, és késő este északon valamint a Dunántúlon az eső is elered. Az északnyugati, északi szél napközben délire, délnyugatira fordul, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.

 Hajnalban általában 2–8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, délután pedig 13–18 fok valószínű.

Vasárnap a déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A csapadék egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4–10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12-17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9–11 fok lesz.


