Azt írták, hogy az év 39. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.
Egyszerre támad a koronavírus és az influenza, az esetszámok növekedésére számítanak
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.
Az influenzáról azt írták: a 39. naptári héten Kecskeméten, Szekszárdon és Zalaegerszegen volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége. Hozzátették: szennyvízeredmények alapján az influenza A vírus „szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében”, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.
