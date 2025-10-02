Egyszerre támad a koronavírus és az influenza, az esetszámok növekedésére számítanak

Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.