Lázár János szerint halálbüntetés helyett kémiai kasztrálás várhat a pedofilokra

– Ha egy kiskorú gyerek sérelmére követnek el bűncselekményeket, ha egy idős, magatehetetlen párt kirabolnak, ott a halálbüntetésnek joga, helye és igazsága van – mondta a Vásárosnaményban tartott Lázárinfón a miniszter. Kiemelte:

Ma Magyarország az Európai Unió tagjaként ezt sajnos nem engedheti meg magának, ezért az ezt követő két legsúlyosabb büntetés jöhet szóba a pedofiloknál. Az egyik a tényleges életfogytiglan, de könnyen lehet, hogy a kémiai kasztrálás jobb megoldás.

Lázár János elmondta, Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével már egyeztetett a pedofilok kémiai kasztrálását bevezető törvényjavaslat benyújtásáról.

Vagy magam is benyújtom, vagy csatlakozom és megszavazom a Jobbik javaslatát. De Kocsis Mátéval abban egyeztünk meg, hogy mi is benyújtunk egy ilyen javaslatot. A legdurvább büntetés pártján állunk

– jelentette ki a miniszter.