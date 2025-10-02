Orbán Viktor: Nem engedjük Ukrajnát se a NATO-ba, se az EU-ba + videó

De kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, sok mindenről szólhat, még talán biztonságról is, de semmiképpen nem tagsági jogviszonyt ad

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Azzal folytatta, hogy nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság megengedhetetlen, már amiatt is, ahogy most viselkednek.

Orbán Viktor: Már most úgy viselkednek, mintha ők diktálnának

Mi lesz, hogyha tagok lesznek? – tette fel a kérdést a miniszterelnök, majd hangsúlyozta, hogy a magyarok nem akarnak az ukránokkal egy kalap alá tartozni, mert az azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az unióba, a pénzt meg kiviszik az unióból Ukrajnába, és ez a legrosszabb, ami Magyarországgal történhet. Ezt mi nem támogatjuk – zárta sorait a kormányfő.

Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba, a magyarok pénzét pedig kiengednénk Ukrajnába. Ezt nem engedhetjük. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!

– írta a videóhoz.