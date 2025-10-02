Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy Magyarország nem akar semmilyen közös integrációs formátumhoz tartozni, vagy közös keretbe tartozni Ukrajnával. Sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban. Korábban arról is írtunk, hogy Orbán Viktor a mai koppenhágai csúcstalálkozó előtt posztolt közösségi oldalán, amiben hangsúlyozta: készen áll a harcra.
Orbán Viktor: Nem engedjük Ukrajnát se a NATO-ba, se az EU-ba + videó
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban kijelentette, hogy Magyarország sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban nem támogatja Ukrajna tagságát. A miniszterelnök szerint Ukrajna uniós csatlakozása a háború bevitelét és az uniós pénzek kivitelét jelentené, ami a legrosszabb forgatókönyv Magyarország számára. Orbán Viktor azt is hozzátette, stratégiai partnerség elképzelhető Ukrajnával, de tagsági jogviszony semmiképp. Hangsúlyozta, amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig a magyarok biztosan nem támogatják Ukrajna EU-tagságát.
De kössünk egy stratégiai partnerséget, ami árukereskedelemről, sok mindenről szólhat, még talán biztonságról is, de semmiképpen nem tagsági jogviszonyt ad
– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök. Azzal folytatta, hogy nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság megengedhetetlen, már amiatt is, ahogy most viselkednek.
Orbán Viktor: Már most úgy viselkednek, mintha ők diktálnának
Mi lesz, hogyha tagok lesznek? – tette fel a kérdést a miniszterelnök, majd hangsúlyozta, hogy a magyarok nem akarnak az ukránokkal egy kalap alá tartozni, mert az azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az unióba, a pénzt meg kiviszik az unióból Ukrajnába, és ez a legrosszabb, ami Magyarországgal történhet. Ezt mi nem támogatjuk – zárta sorait a kormányfő.
Ukrajna EU-tagságával beengednénk a háborút az unióba, a magyarok pénzét pedig kiengednénk Ukrajnába. Ezt nem engedhetjük. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!
– írta a videóhoz.
