Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban hazarepült a koppenhágai Európai Politikai Közösség találkozójáról, hogy ülést vezessen a Manchesterben történt támadás után. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál. Egy gyanúsítottat lelőttek, négy személy pedig sérüléseket szenvedett egy, a város északi részén, Crumpsallban található zsinagógánál.

Október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál

Fotó: PAUL CURRIE / AFP