  Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot

A brit miniszterelnök, Keir Starmer idő előtt hazatér az Európai Politikai Közösség koppenhágai üléséről, hogy a manchesteri zsinagóga elleni támadás ügyében ülést vezessen. A manchesteri incidensben egy gyanúsítottat lelőttek, négy ember pedig sérüléseket szenvedett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 14:31
Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
Keir Starmer brit miniszterelnök korábban hazarepült a koppenhágai Európai Politikai Közösség találkozójáról, hogy ülést vezessen a Manchesterben történt támadás után. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál. Egy gyanúsítottat lelőttek, négy személy pedig sérüléseket szenvedett egy, a város északi részén, Crumpsallban található zsinagógánál.

Október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál
Október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál
Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Megdöbbentette Starmert a manchesteri támadás

Starmer felháborítónak nevezte a támadást és elmondta, hogy a támadás jom kippur szent napján történt, ami még borzalmasabbá teszi az esetet. 

Megdöbbentett a crumpsalli zsinagógában történt támadás. Az, hogy ez a zsidó naptár legszentebb napján, jom kippurkor történt, még borzalmasabbá teszi az esetet. Gondolataim az érintettek szeretteivel vannak, és köszönetet mondok a mentőszolgálatnak és az elsősegélynyújtóknak

– mondta a brit miniszterelnök.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

