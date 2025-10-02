Keir Starmer brit miniszterelnök korábban hazarepült a koppenhágai Európai Politikai Közösség találkozójáról, hogy ülést vezessen a Manchesterben történt támadás után. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, október 2-án késelés és gázolás történt egy manchesteri zsinagógánál. Egy gyanúsítottat lelőttek, négy személy pedig sérüléseket szenvedett egy, a város északi részén, Crumpsallban található zsinagógánál.
Manchesteri vészhelyzet: a brit miniszterelnök sietve hagyta el a koppenhágai csúcsot
A brit miniszterelnök, Keir Starmer idő előtt hazatér az Európai Politikai Közösség koppenhágai üléséről, hogy a manchesteri zsinagóga elleni támadás ügyében ülést vezessen. A manchesteri incidensben egy gyanúsítottat lelőttek, négy ember pedig sérüléseket szenvedett.
Megdöbbentette Starmert a manchesteri támadás
Starmer felháborítónak nevezte a támadást és elmondta, hogy a támadás jom kippur szent napján történt, ami még borzalmasabbá teszi az esetet.
Megdöbbentett a crumpsalli zsinagógában történt támadás. Az, hogy ez a zsidó naptár legszentebb napján, jom kippurkor történt, még borzalmasabbá teszi az esetet. Gondolataim az érintettek szeretteivel vannak, és köszönetet mondok a mentőszolgálatnak és az elsősegélynyújtóknak
– mondta a brit miniszterelnök.
Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)
