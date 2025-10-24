Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Magyarország egy kavics a cipőben + videó

A tegnapi nap olyan volt a miniszterelnöknek, mintha 48 órából állt volna. Mire megérkezett a nemzeti ünnepségről Brüsszelbe, már égett a ház – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az uniós csúcson kiderült, amit már eddig is tudtunk, hogy elfogyott a pénz, rosszul teljesít az Európai Unió, ezért energiaáremeléseket lengettek be, amely több ország vezetőjét is nagyon rosszul érintett. A magyar kormányfő úgy látta, hogy egyre elkeseredettebbek azok az országok, akik korábban erdősen beleálltak a háborúba. Ha háború van, nincs fejlődés- fogalmazott Orbán Viktor, majd hosszan beszélt Trump amerikai elnök fontos szerepéről. A tegnapi Békemenettel kapcsolatban úgy fogalmazott, ez a nép véleménye volt, egy ország lakossága állt ki a béke mellett. Megfogalmazta azt is, hogy a kettős beszéd értelmetlen, amit a Tisza Párt és a DK folytat. A miniszterelnök interjúját Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente,a Nézőpont Intézet helyettes vezetője, kutatási igazgatója elemezte.

Sikeres Békemenet, méltóságteljes nemzeti ünnep, győzött a Fradi, kell ettől szebb nap?- utalt vissza Néző László október 23-ra. Boros Bánk Levente megosztotta azt a Rapid extrában, hogy már készülődtek a Békemenetre, amikor jöttek a hírek, hogy a Fradi szurkolókat nem engedik be az osztrák a stadionba, sőt az országukba sem. Ment a huzavona, végül nem juthattak el a mérkőzésre a magyarok. Véleménye szerint ebből politikai ügyet kellene csinálni, mert olyan nincs, hogy az egyik uniós ország a másik uniós tagország állampolgárait nem engedi be a területére, ami vérlázító, mivel a migrációs válság idején ezrével engedték be a migránsokat, szerinte az osztrákok komoly szereptévesztésben vannak.

Ráfordultak nemzeti ünnepünkre, a Békemenetre, ahol Boros Bánk Levente szerint Orbán Viktor nem kampánybeszédet mondott, hanem méltó módom emlékezett meg a forradalomról.

Főszerkesztőnk elmondta, hogy a miniszterelnök reggeli rádióinterjújában nem mondott véleményt Magyar Péter beszédéről és rendezvényéről. Vendége szerint

a Tisza-vezér kampánybeszédet mondott, amelyet ünnepi beszédnek álcázott, amelyben több olyan elem is előkerült, amelyről Orbán Viktor korábbi beszédeiben már elhangzott.

Ha elolvassuk a beszédet, tisztán látszik, hogy próbálja másolni a miniszterelnököt. De az is gyorsan kiderült Boros Bánk Levente szerint a Tisza-vezérről, hogy beszédében mindenről is szó volt és nagy katyvasz lett az egész.