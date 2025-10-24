Rendkívüli

Orbán Viktor rangos elismerésben részesül

Boros Bánk LeventeBékemenetOrbán Viktorpodcast

Rapid extra – Orbán Viktor nézőpontja: Magyarország egy kavics a cipőben + videó

Az uniós csúcson kiderült, amit már eddig is tudtunk, hogy elfogyott a pénz, rosszul teljesít az Európai Unió, ezért energiaáremeléseket lengettek be, amely több ország vezetőjét is nagyon rosszul érintett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 11:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tegnapi nap olyan volt a miniszterelnöknek, mintha 48 órából állt volna. Mire megérkezett a nemzeti ünnepségről Brüsszelbe, már égett a ház – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az uniós csúcson kiderült, amit már eddig is tudtunk, hogy elfogyott a pénz, rosszul teljesít az Európai Unió, ezért energiaáremeléseket lengettek be, amely több ország vezetőjét is nagyon rosszul érintett. A magyar kormányfő úgy látta, hogy egyre elkeseredettebbek azok az országok, akik korábban erdősen beleálltak a háborúba. Ha háború van, nincs fejlődés- fogalmazott Orbán Viktor, majd hosszan beszélt Trump amerikai elnök fontos szerepéről. A tegnapi Békemenettel kapcsolatban úgy fogalmazott, ez a nép véleménye volt, egy ország lakossága állt ki a béke mellett. Megfogalmazta azt is, hogy a kettős beszéd értelmetlen, amit a Tisza Párt és a DK folytat. A miniszterelnök interjúját Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente,a Nézőpont Intézet helyettes vezetője, kutatási igazgatója elemezte.

Sikeres Békemenet, méltóságteljes nemzeti ünnep, győzött a Fradi, kell ettől szebb nap?- utalt vissza Néző László október 23-ra. Boros Bánk Levente megosztotta azt a Rapid extrában, hogy már készülődtek a Békemenetre, amikor jöttek a hírek, hogy a Fradi szurkolókat nem engedik be az osztrák a stadionba, sőt az országukba sem. Ment a huzavona, végül nem juthattak el a mérkőzésre a magyarok. Véleménye szerint ebből politikai ügyet kellene csinálni, mert olyan nincs, hogy az egyik uniós ország a másik uniós tagország állampolgárait nem engedi be a területére, ami vérlázító, mivel a migrációs válság idején ezrével engedték be a migránsokat, szerinte az osztrákok komoly szereptévesztésben vannak.

Ráfordultak nemzeti ünnepünkre, a Békemenetre, ahol Boros Bánk Levente szerint Orbán Viktor nem kampánybeszédet mondott, hanem méltó módom emlékezett meg a forradalomról.

Főszerkesztőnk elmondta, hogy a miniszterelnök reggeli rádióinterjújában nem mondott véleményt Magyar Péter beszédéről és rendezvényéről. Vendége szerint 

a Tisza-vezér kampánybeszédet mondott, amelyet ünnepi beszédnek álcázott, amelyben több olyan elem is előkerült, amelyről Orbán Viktor korábbi beszédeiben már elhangzott.

 Ha elolvassuk a beszédet, tisztán látszik, hogy próbálja másolni a miniszterelnököt. De az is gyorsan kiderült Boros Bánk Levente szerint a Tisza-vezérről, hogy beszédében mindenről is szó volt és nagy katyvasz lett az egész.

A reggeli rádióinterjúban a miniszterelnök helyretette, hogy mi a Tisza-adó, beszélt arról a kettős beszédről, amit Magyar Péter folytat. Néző László feltette a kérdést, miért hisznek neki hívei? Boros Bánk Levente szerint nem a hitükről van szó, hanem arról, hogy gyűlölik Orbán Viktort és kormányát.

Podcastműsorunkból az is kiderült, mit gondol arról főszerkesztőnk és vendége, hogy milyen pozícióból tudta védeni hazánkat a miniszterelnök a brüsszeli csúcson, aki a Békemenetnek köszönhetően egy hatalmas támogatást tudhat maga mögött.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.