Wladár Sándor: Hosszú Katinka gyalázkodását már nem sokáig nyelem le

Kós Hubert a teljes magyar olimpiai csapat első aranyérmét szerezte meg a párizsi olimpián 200 méteres hátúszásban, Milák Kristóf megcsinálta a tokiói olimpia inverzét , ezúttal 100 pillangón győzött és 200-on lett második, Rasovszky Kristóf a tíz kilométeres nyílt vízi úszásban lett első, mögötte Betlehem Dávid bronzérmes. S ezen felül is voltak értékes pontszerző helyezések, Németh Nándor a királyszámban, 100 gyorson volt negyedik, Betlehem 1500 gyorson szintúgy, Fábián Bettina női tíz kilométeren ötödik nyílt vízen, a női 4x200 méteres gyorsváltó pedig hatodik. Az említett eredményekkel, 39 ponttal a magyar úszócsapat minden idők ötödik legjobb olimpia szereplését hozta össze, korábban csak Barcelona, Helsinki, Szöul és Rió hozott több pontot az úszóknak.

Kós Hubert és Milák Kristóf is olimpiai bajnok lett Párizsban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Büszke vagyok a teljes olimpiai csapatra, azon belül is különösen az úszóinkra – kezdte Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, aki gratulált a többi magyar pontszerző sportágnak, majd az úszók teljesítményét értékelte. – A csapat több mint a fele, tizenkét úszó döntős helyezést ért el az olimpián, ami kiváló arány. Sikeres volt az olimpia, ha azt mondjuk, hogy az éremtáblán a magyar úszók Párizsban a hetedik helyen végeztek, arra büszkék lehetünk. Körülbelül 1500 oktató edzőről beszélünk, akik a magyar úszósportban dolgoznak, az ő munkájuk gyümölcse, amit láthattunk. A Jövő Bajnokai programból nőtt ki Kós Hubert, Betlehem Dávid, és például Milák Kristóf is. Hibák persze vannak, mi is látjuk őket, semmi sem tökéletes.

Sós Csaba szövetségi kapitány vette át a szót: – Az évek óta hangoztatott generációváltás végbe ment, két új olimpiai bajnokunk van, a női gyorsváltó pedig két ifi versenyezővel és egy tavaly az ifiből kikerült úszóval lett hatodik, amit nagy eredménynek tartunk. Ez a felszín, ezt látja mindenki, ezek az eredmények magukért beszélnek, Tokióban egy úszónk lett olimpiai bajnok, most három. De aki öt percre hátradől, az elkezd lemaradni, jobbak akarunk lenni.

Hol van Milák Kristóf?

A sajtótájékoztató elején kint volt Milák Kristóf névkártyája is az asztalon, ám végül lekerült onnan, merthogy a 24 éves klasszis nem jelent meg a sajtótájékoztatón.

– Meghívtuk Kristófot ide is – ismerte el Wladár. – Szövevényes az ő története, sok gondolat van a fejemben, amit nem tudok elmondani két percben. Azt kell megérteni, hogy Kristóf Párizsban nem csupán győztes, hanem hős is lett, és a hősök más utakon járnak. A konfliktust, ha egyáltalán erről tudunk beszélni, az szülte, hogy nem voltunk megfelelően tájékoztatva. A MOB elnöke, elnöksége sem volt tájékoztatva, mint ahogy MÚSZ elnöksége sem, és Virth Balázs, az edzője sem tudta sok esetben arról, hogy pontosan hol volt és mit csinált Kristóf.

Wladár Sándor a múlt héten megjelent cikkünkre is reagált, amelyben Milák klubjának, a Honvédnak az elnöke, Gergely István azt mondta, ők tudták, Kristófról, amit kellett, és már csak a doppingellenőrzések miatt sem titkolhatta a hollétét.

– A doppingnyilvántartás a legszigorúbb, a tartalmának a megismerése törvényi hatály alatt áll, és nem lehet csak úgy nyilvánosságra hozni azt. Tehát nem tudjuk biztosan, hol edzett. Mindenféle hírek terjedtek, hogy Ausztráliában, Amerikában, ez okozta a sok félreértést. Fogadjuk el, hogy Kristóf különleges ember, szerethető is nagyon, és valami történt vele, ami miatt a hozzá közeledők bizalmát nem fogadja el. Olimpiai bajnokaink és sokan mások is keresték, de ezek süket fülekre találtak. Egyelőre nem ismerjük az új módszert, hol, kivel és hogyan készült. Amint látni fogjuk a teljes képet, abból levonjuk a következtetéseket. Egy biztos, ahogy eddig, úgy ezután is minden támogatást meg fog kapni, de az elvárás, hogy jelöljön ki egy kapcsolattartót.

Wladár elmondta, hogy a tavaly októberben tett, nagy port kavaró nyilatkozatának a szóhasználatát megbánta, amiben kritizálta Milákot, de elmondta, hogy mindig a rendelkezésre álló információk alapján beszéltek róla, és azt is figyelembe kell venni, hogy azokban a hetekben hetekben rendezték meg a százmilliós költségvetésű Világkupát a Duna Arénában, amelynek Milák volt az arca, és ehhez képest napokkal a verseny előtt, informális csatornán tudta meg, hogy nem indul.

Hosszú Katinka levelére is reagált Wladár Sándor

Még az olimpia ideje alatt tett közzé nyílt levelet a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, amelyben azt állította, hogy a MÚSZ elárulta Milákot azzal, hogy nyilvánosan beszélt a felkészülése kérdéseiről, ezzel hozzásegítve Bob Bowmant, hogy kidolgozza a győztes taktikát 200 pillangón Léon Marchand-nak a legyőzéséhez. Hosszú lemondásra szólította fel az elnökséget. Wladár Sándor így reagált:

– Egy elnöknek úgy látszik az is kötelessége, hogy gyalázatot nyeljen. Az olimipa játékok közepén kijönni egy ilyen acsarkodó nyilatkozattal, az károkat tud okozni a teljes olimpia csapatban. Minden tiszteletet megérdemel a pályafutása, az eredményei, ugyanakkor el kell mondanom, hogy ő ugyanazt a támogatást megkapta, amit egyébként a kvalifikáció hiányában nem érdemelt volna meg, erről külön hatáskörben döntöttem, így mehetett meleg égövi edzőtáborba is. Az, hogy engem szarjankózik és mindenféle egyéb üzenetekben kritizál, azt nyelem, de már nem sokáig. Értem, hogy a medencében fantasztikus eredményei voltak, le a kalappal, de azon kívül, mint egyesületi vezető, eddig nem tett hozzá sokat az eredményekhez. Volt olyan utánpótlás ob, amelyen a 273 indulóból kettő indult az Iron Swim színeiben, úgy hogy a Duna Arénában nagy kedvezménnyel élhet.

Szántó Dávid, a MÚSZ nemzetközi versenyrendezései vezetője hozzátette: – Az a vicc kategória, hogy Bob Bowman a magyar hírekből tájékozódva készíti fel a versenyzőjét. Marchand a tavalyi fukuokai vb-n az utolsó hosszon 29,2-t úszott, ami jobb volt, mint Kristóf utolsó hossza, amikor csúcsformában volt és világcsúcsot úszott. Tehát mondhatjuk, hogy Marchand utolsó ötvene eddig is nagyon erős volt, és ezt Bowman nem mos találta ki.